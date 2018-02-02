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Anitta faz 'tutorial' de como construir boneco de neve

Em seu Instagram Stories, Anitta fez um boneco de neve e todas as etapas foram filmadas pelo maridão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 12:11

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 12:11

Anitta na neve Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Aproveitando uma pausa na agenda de shows, a cantora Anitta e o marido, Thiago Magalhães, viajaram juntos para longe do verão brasileiro. Apesar de não revelarem o destino, os registros nas redes sociais mostram que o lugar escolhido é repleto de neve e, consequentemente, muito frio.
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Em seu Instagram Stories, Anitta fez um boneco de neve e todas as etapas foram filmadas pelo maridão, que também ajudou a esculpir o boneco do casal.
Ao finalizar, a cantora disse que faria um "tutorial" aos seguidores sobre como fazer um boneco de neve.
Anitta também declarou que gostaria de fazer um clipe na neve. E parece que ela gosta mesmo, pois posou na neve vestindo apenas um maiô, na última quarta-feira, 31.

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