Anitta faz 'tutorial' de como construir boneco de neve

Anitta na neve Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

Aproveitando uma pausa na agenda de shows, a cantora Anitta e o marido, Thiago Magalhães, viajaram juntos para longe do verão brasileiro. Apesar de não revelarem o destino, os registros nas redes sociais mostram que o lugar escolhido é repleto de neve e, consequentemente, muito frio.

Em seu Instagram Stories, Anitta fez um boneco de neve e todas as etapas foram filmadas pelo maridão, que também ajudou a esculpir o boneco do casal.

Ao finalizar, a cantora disse que faria um "tutorial" aos seguidores sobre como fazer um boneco de neve.