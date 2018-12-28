Anitta faz grande festa em mansão na Barra da Tijuca, no Rio

Anitta Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma megafesta que durou dois dias marcou o Natal de Anitta. A cantora recebeu amigos e familiares na mansão dela na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Na quarta-feira, 26, a celebração natalina contou com a presença da funkeira Jojo Todynho.

A casa de Anitta tem 62 m² e é avaliada em R$ 10 milhões. A cantora é vizinha de personalidades como Juliana Paes, Marina Ruy Barbosa, André Marques e o jogador Adriano Imperador.

"Esse povo tem que se decidir. Porque quando eu estou trabalhando sem parar, ficam reclamando que eu estou trabalhando sem parar. Aí, agora, está reclamando que estou festejando. Vocês acham o que? Tem que compensar todo esse tempo acumulado de trabalho que foi se juntando", desabafou em vídeo publicado no perfil dela no Instagram.