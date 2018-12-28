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FIM DE ANO

Anitta faz grande festa em mansão na Barra da Tijuca, no Rio

Em dois dias de comemoração, com direito a amigo secreto, cantora recebeu amigos e familiares

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 21:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 21:02
Anitta Crédito: Reprodução/TV Globo
Uma megafesta que durou dois dias marcou o Natal de Anitta. A cantora recebeu amigos e familiares na mansão dela na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Na quarta-feira, 26, a celebração natalina contou com a presença da funkeira Jojo Todynho.
A casa de Anitta tem 62 m² e é avaliada em R$ 10 milhões. A cantora é vizinha de personalidades como Juliana Paes, Marina Ruy Barbosa, André Marques e o jogador Adriano Imperador.
"Esse povo tem que se decidir. Porque quando eu estou trabalhando sem parar, ficam reclamando que eu estou trabalhando sem parar. Aí, agora, está reclamando que estou festejando. Vocês acham o que? Tem que compensar todo esse tempo acumulado de trabalho que foi se juntando", desabafou em vídeo publicado no perfil dela no Instagram.
"E hoje não vou beber e vou me divertir mais que todos vocês hoje de novo!", foi o recado dado pela cantora aos convidados da festa. Durante as comemorações de Natal, Anitta ganhou uma gargantilha com o nome verdadeiro dela, Larissa.

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