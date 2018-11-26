Anitta fará show no Madison Square Garden em Nova York

A carreira internacional de Anitta acaba de ganhar mais um - e importante - capítulo. É que a Poderosa fará show no Madison Square Garde, em Nova York, nos Estados Unidos, no próximo dia 5 de dezembro. A apresentação da brasileira vai compor a programação do Mega Basg 2018, que reunirá outros artistas latinos.
A apresentação, que acontece em uma das mais importantes casas de show do mundo, terá capacidade para comportar 20 mil pessoas e os ingressos vão de R$ 200 a R$ 700.
O Madison Square Garden já foi palco de apresentações históricas, como shows de Elvis Presley, Michael Jackson, Bob Dylan e Eric Clapton. Em 2009, Ivete Sangalo também usou o espaço para uma apresentação. Na ocasião, gastou 2 milhões de dólares para gravar seu quarto DVD ao vivo na tradicional arena americana.