Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Voando alto

Anitta fará show no Madison Square Garden em Nova York

No mesmo palco em que já se apresentaram Michael Jackson, Elvis Presley e Ivete Sangalo

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 13:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 13:27
A cantora Anitta Crédito: Apple Music/Reprodução/Instagram @anitta
A carreira internacional de Anitta acaba de ganhar mais um - e importante - capítulo. É que a Poderosa fará show no Madison Square Garde, em Nova York, nos Estados Unidos, no próximo dia 5 de dezembro. A apresentação da brasileira vai compor a programação do Mega Basg 2018, que reunirá outros artistas latinos. 
A apresentação, que acontece em uma das mais importantes casas de show do mundo, terá capacidade para comportar 20 mil pessoas e os ingressos vão de R$ 200 a R$ 700. 
O Madison Square Garden já foi palco de apresentações históricas, como shows de Elvis Presley, Michael Jackson, Bob Dylan e Eric Clapton. Em 2009, Ivete Sangalo também usou o espaço para uma apresentação. Na ocasião, gastou 2 milhões de dólares para gravar seu quarto DVD ao vivo na tradicional arena americana. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?
Imagem de destaque
Nazca incorpora terreno das quadras de tênis da Enseada do Suá

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados