Anitta fará show no Madison Square Garden em Nova York

A cantora Anitta Crédito: Apple Music/Reprodução/Instagram @anitta

A carreira internacional de Anitta acaba de ganhar mais um - e importante - capítulo. É que a Poderosa fará show no Madison Square Garde, em Nova York, nos Estados Unidos, no próximo dia 5 de dezembro. A apresentação da brasileira vai compor a programação do Mega Basg 2018, que reunirá outros artistas latinos.

A apresentação, que acontece em uma das mais importantes casas de show do mundo, terá capacidade para comportar 20 mil pessoas e os ingressos vão de R$ 200 a R$ 700.