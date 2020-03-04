Anitta é uma das mulheres mais poderosas do Brasil, segundo a Forbes

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Ser mulher. Antes de tudo começar eu não pensava que as coisas realmente mudassem de figura e se tornassem muito mais desafiadoras quando você é mulher. Ser mulher e jovem. É ainda mais difícil se impor, comandar e quebrar barreiras quando te subestimam por ainda ser jovem demais. Ser mulher, jovem e abertamente livre sexualmente. Aí o tempo fecha de verdade. Mas, como não sou feita de açúcar, resisto. Obrigada, @forbesbr , pelo título. Ser considerada uma das mulheres mais poderosas do país, depois de tudo que passei, é um respiro de alívio e sensação de realização. Vamos seguir.