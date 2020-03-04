Anitta é uma das mulheres mais poderosas do Brasil, segundo a Forbes

Anitta, Paola Carosella e Camila Coutinho são algumas das personalidades que estão na lista das 20 mulheres mais poderosas do Brasil em 2020 da revista Forbes, divulgada nesta quarta-feira, 4.
Além de nomes mais conhecidos entre os internautas, a seleção feita pela Forbes traz Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank; Andrea Marques de Almeida, diretora de finanças e relações com investidores da Petrobras; e Patricia Bonald, estilista e empresária. A lista também conta com outras executivas, gestoras, empreendedora social e jornalistas.
"Ser considerada uma das mulheres mais poderosas do País, depois de tudo que passei, é um respiro de alívio e sensação de realização", escreveu Anitta em sua rede social.
20 MULHERES MAIS PODEROSAS DO BRASIL EM 2020, SEGUNDO A FORBES
- Anitta - cantora, compositora e empresária
- Paola Carosella - chef, empresária e jurada do MasterChef
- Camila Coutinho - influenciadora digital e empresária
- Cristina Junqueira - cofundadora do Nubank
- Andrea Marques de Almeida - diretora de finanças e relações com investidores da Petrobras
- Patricia Bonald - estilista e empresária
- Adriana Barbosa - empreendedora social
- Carolina Ignarra - cofundadora da Talento Incluir
- Claudia Woods - diretora geral da Uber
- Daniela Cachich - VP de marketing da PepsiCo Foods Brasil
- Fernanda Feitosa - criadora e diretora da SP-Arte
- Joyci Lin - CEO da GO Eyewear
- Marcia Barbosa - doutora em física eleita para a Academia Mundial de Ciências
- Maria Cristina Peduzzi - presidente do Tribunal Superior do Trabalho
- Marina Kaufman - empresária e diretora de marketing da Vivara
- Natalia Mota - pesquisadora do Instituto do Cérebro e criadora do Sci-Girls
- Natalie Klein - fundadora da NK Store
- Neca Setubal - socióloga
- Renata Lo Prete - jornalista da Rede Globo
- Tereza Cristina Dias - ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e empresária