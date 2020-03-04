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Anitta é uma das mulheres mais poderosas do Brasil, segundo a Forbes

A chef Paola Carosella, a influenciadora digital Camila Coutinho e outras personalidades estão na lista de 2020 elaborada pela revista

Publicado em 04 de Março de 2020 às 19:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 19:11
Anitta durante seu bloco no Rio de Janeiro Crédito: Fernando Maia/Riotur
Anitta, Paola Carosella e Camila Coutinho são algumas das personalidades que estão na lista das 20 mulheres mais poderosas do Brasil em 2020 da revista Forbes, divulgada nesta quarta-feira, 4.
Além de nomes mais conhecidos entre os internautas, a seleção feita pela Forbes traz Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank; Andrea Marques de Almeida, diretora de finanças e relações com investidores da Petrobras; e Patricia Bonald, estilista e empresária. A lista também conta com outras executivas, gestoras, empreendedora social e jornalistas.

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"Ser considerada uma das mulheres mais poderosas do País, depois de tudo que passei, é um respiro de alívio e sensação de realização", escreveu Anitta em sua rede social.

20 MULHERES MAIS PODEROSAS DO BRASIL EM 2020, SEGUNDO A FORBES

  • Anitta - cantora, compositora e empresária
  • Paola Carosella - chef, empresária e jurada do MasterChef
  • Camila Coutinho - influenciadora digital e empresária
  • Cristina Junqueira - cofundadora do Nubank
  • Andrea Marques de Almeida - diretora de finanças e relações com investidores da Petrobras
  • Patricia Bonald -  estilista e empresária
  • Adriana Barbosa - empreendedora social
  • Carolina Ignarra - cofundadora da Talento Incluir
  • Claudia Woods - diretora geral da Uber
  • Daniela Cachich - VP de marketing da PepsiCo Foods Brasil
  • Fernanda Feitosa - criadora e diretora da SP-Arte 
  • Joyci Lin - CEO da GO Eyewear
  • Marcia Barbosa - doutora em física eleita para a Academia Mundial de Ciências
  • Maria Cristina Peduzzi - presidente do Tribunal Superior do Trabalho
  • Marina Kaufman - empresária e diretora de marketing da Vivara
  • Natalia Mota - pesquisadora do Instituto do Cérebro e criadora do Sci-Girls 
  • Natalie Klein - fundadora da NK Store
  • Neca Setubal - socióloga
  • Renata Lo Prete - jornalista da Rede Globo
  • Tereza Cristina Dias - ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e empresária

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