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Anitta e Pabllo Vittar ganham cover na televisão portuguesa

Artistas de Portugal interpretam ícones da música nacional e internacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 19:14

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 19:14

Anitta e Pabllo Vittar no clipe "Sua cara", gravado em Marrocos Crédito: Divulgação
Anitta e Pabllo Vittar foram tema de um cover na televisão de Portugal. Dois artistas portugueses imitaram as cantoras brasileiras no clipe Sua Cara, parceria com o grupo de música eletrônica Major Lazer.
"Esta loucura nasceu de um ultimato que me fizeram: Vai fazer a Anitta!. E eu disse 'Tá'", contou Sofia Ribeiro sobre o surgimento da ideia. Ela é uma atriz portuguesa que participou da competição A Tua Cara não me é Estranha, da emissora TVI.
Na disputa, artistas de Portugal interpretam ícones da música nacional e internacional. Como Sofia recebeu o desafio de interpretar Anitta em Sua Cara, ela convidou Eric, seu amigo, para fazer o papel de Pabllo Vittar.

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