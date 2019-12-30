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Anitta diz que pretende curtir muito e beijar na boca em 2020

Em uma apresentação em Salvador, a cantora revelou que pretende continuar com o trabalho duro em 2020, mas também tirar um tempo para curtir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 11:56

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 11:56

A cantora Anitta durante show. Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
A cantora Anitta, 26, se apresentou em Salvador na noite deste domingo (29) e aproveitou para fazer algumas previsões para 2020, que, segundo ela, deve ser de muito trabalho, mas também de muita curtição. 
"Trabalhei muito duro nos últimos dez anos para agora pôr o pé no freio. Ainda vou trabalhar muito em 2020, mas pretendo curtir muito, tirar férias, conhecer pessoas e beijar na boca", afirmou ela antes de subir ao palco. 

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Anitta foi uma das atrações do segundo dia do Festival Virada Salvador, que acontece na orla da Boca do Rio. A cantora foi a terceira artista a subir no palco, depois de Durval Lélys e Paralamas do Sucesso. 
Na semana passada, Anitta viveu um momento de tiete durante viagem a Aspen, nos Estados Unidos, quando encontrou a cantora americana Mariah Carey, 49. Feliz, a brasileira chorou muito e se referiu a artista por "diva", "rainha" e "minha número 1" em post em suas redes sociais.

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