Anitta diz que pretende curtir muito e beijar na boca em 2020

A cantora Anitta durante show. Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

A cantora Anitta, 26, se apresentou em Salvador na noite deste domingo (29) e aproveitou para fazer algumas previsões para 2020, que, segundo ela, deve ser de muito trabalho, mas também de muita curtição.

"Trabalhei muito duro nos últimos dez anos para agora pôr o pé no freio. Ainda vou trabalhar muito em 2020, mas pretendo curtir muito, tirar férias, conhecer pessoas e beijar na boca", afirmou ela antes de subir ao palco.

Anitta foi uma das atrações do segundo dia do Festival Virada Salvador, que acontece na orla da Boca do Rio. A cantora foi a terceira artista a subir no palco, depois de Durval Lélys e Paralamas do Sucesso.