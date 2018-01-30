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Anitta critica entrevista publicada pela 'Marie Claire'

'Nunca quis ofender ninguém ninguém', publicou a cantora nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 19:04

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 19:04

Anitta no ensaio para a "Marie Claire" de janeiro Crédito: Gil Inoue (One Stop MGT)
Anitta é a capa da edição de fevereiro da revista Marie Claire brasileira. A chamada da publicação é sobre apropriação cultural, debate que ganhou repercussão com o clipe de Vai Malandra, lançado em dezembro, onde ela aparece de tranças e usando biquíni feito de fita isolante. "Anitta contra-ataca: já fiz muito bronze na laje, não podem me acusar de apropriação cultural", diz o texto.
Após a divulgação da edição nesta terça, 30, Anitta usou o Instagram para falar sobre o assunto e criticar o viés dado pela revista. "Marie Claire, não posso deixar de registrar e afirmar que esta chamada de capa não me representa", disse a poderosa. 
"Não 'contra-ataquei' ninguém durante a minha entrevista. Muito menos tive essa intenção quando tratamos sobre esse assunto. Assim como nunca quis me apropriar culturalmente, nem magoar ou ofender ninguém com as tranças e trabalhos que já fiz", continuou.
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"Na minha opinião essa afirmação criada para a chamada de capa não traduz nosso papo e desperta uma polêmica como se eu tivesse um sentimento ruim sobre acusações. Eu não tenho. Muito pelo contrário. Defendo o direito de cada um a ter sua opinião, seja ela igual ou não à minha. Utilizo tudo isso para aprender diariamente a ser melhor e a respeitar o outro. Eu amei o convite, adorei fazer as fotos e tive o prazer de trabalhar com uma equipe criativa e alto astral. Admiro cada profissional da publicação, muitos deles meus amigos. Não desmereço o resultado lindo das fotos mas não poderia deixar de esclarecer esse ponto."
A postagem da cantora gerou diversos comentários apoiando o discurso. O perfil @betinhabreu20 foi um dos que comentou: "Admiro pela sua garra e competência de chegar onde chegou...e irá ainda mais longe, pq vc é transparente! Está em seu olhar!".

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