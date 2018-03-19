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POLÊMICA

Anitta critica 'ódio gratuito' de fãs em caso de vereadora assassinada

Cantora disse que pretendia esperar alguns meses para expressar sua opinião, mas mudou de ideia ao ver os comentários nas redes sociais

Publicado em 19 de Março de 2018 às 20:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 20:20
Anitta Crédito: Instagram / Anitta
Muitos artistas comentaram a morte da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), assassinada a tiros na última quarta-feira, 14, mas os fãs esperavam pelo posicionamento de Anitta. A cantora se manifestou sobre o caso nesta segunda-feira, 19, com um tom ácido direcionado àqueles que a cobravam por uma opinião.
"Essa seria a melhor demonstração da frase 'o feitiço virou contra o feiticeiro' que já presenciei. Quem achou que calaria uma voz tão alta com um tiro se enganou. Milhões de brasileiros fizeram com que essa morte não fosse em vão e não se calasse. Eles pensam 'daqui um mês o povo esquece'. Não se esqueça, povo, por favor", escreveu a carioca em seu Instagram.
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Ela postou uma foto dos protestos que ocorreram na Avenida Paulista, em São Paulo, em resposta à morte da vereadora, e disse que pretendia esperar alguns meses para expressar sua opinião. Contudo, resolveu fazer a postagem agora porque não teve "muita paciência para aturar o ódio gratuito dos internauta".
"Se ela não fosse feminista como eu, também teria meus sentimentos; se não fosse favelada como eu, também teria meus sentimentos. De esquerda, direita, hétero, gay, pecador, religioso, o que for... Ninguém merece morrer", falou.

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