Anitta critica 'ódio gratuito' de fãs em caso de vereadora assassinada

Anitta Crédito: Instagram / Anitta

Muitos artistas comentaram a morte da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), assassinada a tiros na última quarta-feira, 14, mas os fãs esperavam pelo posicionamento de Anitta. A cantora se manifestou sobre o caso nesta segunda-feira, 19, com um tom ácido direcionado àqueles que a cobravam por uma opinião.

"Essa seria a melhor demonstração da frase 'o feitiço virou contra o feiticeiro' que já presenciei. Quem achou que calaria uma voz tão alta com um tiro se enganou. Milhões de brasileiros fizeram com que essa morte não fosse em vão e não se calasse. Eles pensam 'daqui um mês o povo esquece'. Não se esqueça, povo, por favor", escreveu a carioca em seu Instagram.

Ela postou uma foto dos protestos que ocorreram na Avenida Paulista, em São Paulo, em resposta à morte da vereadora, e disse que pretendia esperar alguns meses para expressar sua opinião. Contudo, resolveu fazer a postagem agora porque não teve "muita paciência para aturar o ódio gratuito dos internauta".