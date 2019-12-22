Anitta conhece Mariah Carey e diz ser o 'melhor presente de Natal da vida'

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MY NUMBER 1 QUEEN. DIVA. Eu já falei um milhão de vezes sobre minha paixão e idolatria por ela. Nunca tive dinheiro pra ir atrás dela como a grande fã que sou. (Quando consegui dinheiro não tinha era tempo ?????). Trouxe minha família pro meu lugar favorito. Passamos todas as noites cantando suas músicas. Eis que, de repente, o destino colocou a gente no mesmo lugar. O momento que eu ensaiei desde pequena pra acontecer. Cruzei com a razão pela qual eu quis ser artista e mudei a minha vida. Que sensação louca. Que presente de Natal. Não preciso de mais nada. All I wanted for Christmas was a moment like that. I LOVE YOU #Repost @mariahcarey ??? A chance meeting in Aspen! Love you @anitta ??