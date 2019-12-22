Anitta conhece Mariah Carey e diz ser o 'melhor presente de Natal da vida'

A cantora Anitta ganhou o "melhor presente de Natal da vida" neste sábado (21). De férias em Aspen, nos Estados Unidos, ela encontrou a cantora norte-americana Mariah Carey numa loja. Nas redes sociais, Anitta contou que estava comprando presente para familiares quando "esbarrou" na diva do pop. "Foi um dia muito emocionante para mim, passou um filme na minha cabeça do meu passado inteiro até o hoje", afirmou.
Neste domingo (22), Mariah publicou um vídeo em que pede para a cantora brasileira mandar uma mensagem em português. Emocionada, Anitta diz que está vivendo o melhor dia da vida dela. A norte-americana, por sua vez, diz que não entende português, mas que ama a cantora. "Eu não entendo português, mas eu a amo, ela é linda. Estamos felizes de nos encontrar aqui no Natal."
Aos seguidores no Instagram, Anitta contou que levou a família para o lugar favorito dela e que, todas as noites, eles cantaram as músicas de Mariah Carey. "Eis que, de repente, o destino colocou a gente no mesmo lugar. O momento que eu ensaiei desde pequena pra acontecer. Cruzei com a razão pela qual eu quis ser artista e mudei a minha vida. Que sensação louca. Que presente de Natal. Não preciso de mais nada", escreveu.
"Decreto o encerramento deste ano como a confirmação da plenitude, da felicidade, do nível de realização que o ser humano pode um dia alcançar. E eu sou muito grata a Deus por isso", afirmou nos stories da rede social.