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De férias

Anitta conhece Mariah Carey e diz ser o 'melhor presente de Natal da vida'

A cantora brasileira encontrou a cantora norte-americana em Aspen, nos Estados Unidos. Anitta, que está de férias com a família no local, publicou nas redes sociais o momento de fã
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2019 às 18:14

Publicado em 22 de Dezembro de 2019 às 18:14

Mariah Carey e Anitta se encontraram em Aspen, nos Estados Unidos Crédito: Instagram Anitta
A cantora Anitta ganhou o "melhor presente de Natal da vida" neste sábado (21). De férias em Aspen,  nos Estados Unidos, ela encontrou a cantora norte-americana Mariah Carey numa loja. Nas redes sociais, Anitta contou que estava comprando presente para familiares quando "esbarrou" na diva do pop. "Foi um dia muito emocionante para mim, passou um filme na minha cabeça do meu passado inteiro até o hoje", afirmou.
Neste domingo (22), Mariah publicou um vídeo em que pede para a cantora brasileira mandar uma mensagem em português. Emocionada, Anitta diz que está vivendo o melhor dia da vida dela. A norte-americana, por sua vez, diz que não entende português, mas que ama a cantora. "Eu não entendo português, mas eu a amo, ela é linda. Estamos felizes de nos encontrar aqui no Natal."
Ver essa foto no Instagram

MY NUMBER 1 QUEEN. DIVA. Eu já falei um milhão de vezes sobre minha paixão e idolatria por ela. Nunca tive dinheiro pra ir atrás dela como a grande fã que sou. (Quando consegui dinheiro não tinha era tempo ?????). Trouxe minha família pro meu lugar favorito. Passamos todas as noites cantando suas músicas. Eis que, de repente, o destino colocou a gente no mesmo lugar. O momento que eu ensaiei desde pequena pra acontecer. Cruzei com a razão pela qual eu quis ser artista e mudei a minha vida. Que sensação louca. Que presente de Natal. Não preciso de mais nada. All I wanted for Christmas was a moment like that. I LOVE YOU #Repost @mariahcarey ??? A chance meeting in Aspen! Love you @anitta ??

Uma publicação compartilhada por Anitta ? (@anitta) em

Aos seguidores no Instagram, Anitta contou que levou a família para o lugar favorito dela e que, todas as noites, eles cantaram as músicas de Mariah Carey.  "Eis que, de repente, o destino colocou a gente no mesmo lugar. O momento que eu ensaiei desde pequena pra acontecer. Cruzei com a razão pela qual eu quis ser artista e mudei a minha vida. Que sensação louca. Que presente de Natal. Não preciso de mais nada", escreveu. 
"Decreto o encerramento deste ano como a confirmação da plenitude, da felicidade, do nível de realização que o ser humano pode um dia alcançar. E eu sou muito grata a Deus por isso", afirmou nos stories da rede social. 

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