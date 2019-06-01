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É namoro!

Anitta confirma namoro com o surfista Pedro Scooby, ex de Piovani

Em vídeos nas redes sociais, os dois já tinham sido flagrados curtindo uma festa lado a lado

Publicado em 01 de Junho de 2019 às 07:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2019 às 07:21
Anitta, 26, está namorado o surfista Pedro Scooby, 30, ex-marido de Luana Piovani, 42, segundo informa o blog do Leo Dias, do UOL Crédito: Reprodução/Instagram @anittasmoves
Anitta, 26, está namorado o surfista Pedro Scooby, 30, ex-marido de Luana Piovani, 42, segundo informa o blog do Leo Dias, do UOL. 
"Estamos juntos. Ele veio viajar comigo, estamos testando para ver se dá certo", disse ela ao colunista.
A cantora e Scooby passam férias em Bali, na Indonésia. Em vídeos nas redes sociais, os dois já tinham sido flagrados curtindo uma festa lado a lado. Além de Anitta e do surfista, estão na viagem o pai da cantora, Mauro Machado, e uma amiga dela. 
Segundo Dias, Anitta e Scooby já viveram um "affair" em 2016, quando o surfista e Piovani romperam o casamento por alguns meses. O relacionamento, de acordo com Dias, durou um mês e ele chegou a morar na casa da cantora. O término aconteceu após uma briga que o casal teve em uma festa.
Piovani e Scooby anunciaram a separação no início de março. Eles estavam casados desde 2013 e têm três filhos: Dom, 6, e os gêmeos Bem e Liz, 3.

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