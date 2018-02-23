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Anitta chora após se apresentar nos Estados Unidos

Cantora está em temporada nos Estados Unidos, onde realizou um show com ingressos esgotados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 18:08

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 18:08

Anitta Crédito: Instagram / Anitta
Após cantar "Switch" com Iggy Azalea no talk show de Jimmy Fallon, Anitta se apresentou novamente na TV americana. Na última quarta-feira (21), a cantora participou do "Don Francisco Te Invita", do canal Telemundo, em Miami. No palco, ela fez performances de "Machika", música pela qual ganhou disco de platina, e "Downtown" com J Balvin.
Por falar em J Balvin, depois de fazer um show com ingressos esgotados em parceria com o colombiano, a brasileira arrasou ao lado dele durante uma apresentação no prêmio "Lo Nuestro", interpretando Downtown e Machika, na última quinta-feira. Após a cerimônia, Anitta foi até elogiada por Maluma, com quem já fez parceria e não está num bom momento após desavenças.
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No Instagram, a cantora foi às lágrimas: "Quero agradecer ao Balvin, ao público latino que está me recebendo tão bem. Quero agradecer ao meu país, Brasil. É um dos dias mais felizes da minha vida. Estou chorando porque estou feliz, contente de verdade. Estou aqui e todos cantando minhas canções. Eu não tenho palavras. Obrigada J Balvin, por tudo, a toda a minha equipe. Isso me ampara. Não tenho palavras. Que bom. Estou muito feliz. Não dá para acreditar no que aconteceu. Chegar aqui, todo mundo sabendo quem eu era, qual era a minha música, aprendendo português comigo, falando de Brasil comigo, pesquisando de Brasil por causa de mim. É só o melhor dia da minha vida".
Nas redes socias, Thiago Magalhães, marido da cantora, era só orgulho. O empresário compartilhou uma declaração emocionada sobre o show de Anitta no exterior:
É lindo ver o que você conquistou. Só você sabe o quanto foi difícil chegar até aqui. Que sua trajetória árdua sirva de inspiração pra todas as pessoas que buscam superação. Parabéns pra mulher mais determinada que já conheci. Você é uma aula diária. Te amo, Anitta.

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