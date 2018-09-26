Anitta beija cantor ao vivo durante o Prêmio Multishow 2018

Anitta beijou Leandro Martins, do Atitude 67, ao vivo no palco do Prêmio Multishow 2018. O momento foi fruto de brincadeiras feitas por ela e por Tatá Werneck sobre seu estado civil durante a cerimônia.

Segundo o jornal Extra, a carioca, jurada do The Voice México, está solteira desde setembro deste ano, quando chegou ao fim o casamento com o empresário Thiago Magalhães. Eles se casaram em 17 de setembro de 2017 e, à época, houve uma cerimônia secreta na Amazônia, durante as gravações do clipe Is That For Me.