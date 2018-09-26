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Atitude

Anitta beija cantor ao vivo durante o Prêmio Multishow 2018

Funkeira e Tatá Werneck brincavam com o estado civil de Anitta quando Leandro Martins, do Atitude 67 e a cantora se beijaram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2018 às 12:22

Publicado em 26 de Setembro de 2018 às 12:22

Anitta beija Leandro Martins, do Atitude 67, ao vivo durante Prêmio Multishow 2018 Crédito: Reprodução/Instagram @causou.babado
Anitta beijou Leandro Martins, do Atitude 67, ao vivo no palco do Prêmio Multishow 2018. O momento foi fruto de brincadeiras feitas por ela e por Tatá Werneck sobre seu estado civil durante a cerimônia. 
Segundo o jornal Extra, a carioca, jurada do The Voice México, está solteira desde setembro deste ano, quando chegou ao fim o casamento com o empresário Thiago Magalhães. Eles se casaram em 17 de setembro de 2017 e, à época, houve uma cerimônia secreta na Amazônia, durante as gravações do clipe Is That For Me.
 

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