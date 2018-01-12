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Anitta aluga mansão em Salvador para hospedar amigos no carnaval

Nego do Borel e Jojo Todynho vão ficar na casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 16:57

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 16:57

Anitta Crédito: Divulgação
A funkeira Anitta vai montar uma sucursal da própria casa em Salvador, na Bahia. A cantora sobe ao trio para puxar o Bloco das Poderosas, no dia 8 de fevereiro. Mas, antes disso, entre um show e outro pelo Brasil afora, quer aproveitar as horas de folga com amigos, família e o maridão, Thiago Magalhães. 
Festeira, de acordo com o Extra, Anitta alugou uma mansão na capital baiana para abrigar todos os seus convidados. Entre eles Nego do Borel, Jojo Todynho e o produtor Batata, mais os amigos que já frequentam as festas na piscina que a moça faz em sua casa na Barra. 
O endereço do imóvel, segundo o Extra, é mantido em segredo pelos hóspedes a fim de não chamar a atenção da imprensa e dos fãs. Mas o que se fala na cidade é que Anitta alugou o imóvel no condomínio Alphaville, onde Claudia Leitte possui uma casa, e fica mais afastado do Centro da cidade e da muvuca carnavalesca.
Em média, uma casa com cinco quartos no condomínio custa R$ 1,6 mil por noite. Em feriados, este valor costuma duplicar.

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