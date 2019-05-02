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"Muito bonita"

Anita Baker elogia Ludmilla após Show dos Famosos

Artistas interagiram pelo Twitter

Publicado em 

02 mai 2019 às 11:51

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 11:51

Ludmilla e Anita Baker: norte-americana parabenizou performance da funkeira no Faustão, na Globo Crédito: Montagem Reprodução
A cantora Anita Baker usou suas redes sociais para aprovar a homenagem feita pela cantora Ludmilla no "Show dos Famosos", do programa "Domingão do Faustão", que foi ao ar no último dia 28. Na ocasião, ela interpretou a música "Sweet Love". Assista: 
"Muito bonita", escreveu Anita Baker em seu Twitter na última terça-feira, 30, compartilhando um vídeo em que a funkeira aparece caracterizada e canta um trecho de uma de suas músicas demonstrando sua técnica vocal ao apresentador Fausto Silva.
No Twitter, Ludmilla demonstrou estar honrada com o elogio: "Essa mulher é uma Deusa. Eu tô no chão que a própria gostou da homenagem".

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