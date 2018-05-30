Angelina Jolie e Elle Fanning postam fotos no set de 'Malévola 2'

A Disney confirmou nesta terça-feira, 29, que já iniciou as gravações de Malévola 2 e fotos publicadas por Elle Fanning em seu Instagram mostram que ela está passando bons momentos com Angelina Jolie.

"Dia de trazer a mãe ao trabalho no set de Malévola 2", escreveu a atriz, que faz o papel da princesa Aurora. A foto traz as duas de roupão branco muito sorridentes. Em outra imagem, Angelina Jolie se posiciona atrás dela de modo que ela saia com chifres na foto.