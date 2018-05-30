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Angelina Jolie e Elle Fanning postam fotos no set de 'Malévola 2'

Lançado em 2014, Malévola conta a história da Bela Adormecida sob a perspectiva da vilã, interpretada por Angelina Jolie, que dá nome ao longa

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 13:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 13:52
A Disney confirmou nesta terça-feira, 29, que já iniciou as gravações de Malévola 2 e fotos publicadas por Elle Fanning em seu Instagram mostram que ela está passando bons momentos com Angelina Jolie.
"Dia de trazer a mãe ao trabalho no set de Malévola 2", escreveu a atriz, que faz o papel da princesa Aurora. A foto traz as duas de roupão branco muito sorridentes. Em outra imagem, Angelina Jolie se posiciona atrás dela de modo que ela saia com chifres na foto.
Lançado em 2014, Malévola conta a história da Bela Adormecida sob a perspectiva da vilã, interpretada por Angelina Jolie, que dá nome ao longa. Sua exibição nos cinemas rendeu aproximadamente US$ 758 milhões (aproximadamente R$ 2,8 bilhões).

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