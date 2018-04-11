Angelina Jolie diz que rainha Elizabeth II é uma inspiração

Angelina Jolie em turnê de filme Crédito: Divulgação

Angelina Jolie revelou que é uma grande fã da rainha Elizabeth II. A atriz participou de um especial da ITV sobre a rainha, o The Queen's Green Planet, que vai ao ar em breve, no qual ela visita a Namíbia com seus seis filhos para abordar o tema conservação das florestas naturais. No documentário, Jolie diz que a rainha é uma grande inspiração para ela e para seus filhos.

"'É por isso que é tão importante plantar uma árvore' é a maior mensagem que eu posso ensinar aos meus filhos, e é algo que eles certamente aprenderam com a Sua Majestade e sua mensagem ao mundo. Eles me perguntam: 'Por que isso é importante para ela?'. Sabe quando você senta com seus filhos à noite e eles dizem: 'Por que a rainha da Inglaterra se importa em plantar árvores na África?'", diz Angelina no documentário, de acordo com a People.

"Vocês sabem que ela é apenas uma senhora muito amável que realmente se importa com o futuro, e ela quer que seus netos sejam capazes de correr por aí aproveitando a natureza e outras culturas, e que saibam da importância das outras culturas. Ela acha que isso importa muito e eu concordo com ela nisso", declara a atriz.