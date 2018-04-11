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Angelina Jolie diz que rainha Elizabeth II é uma inspiração

A atriz participou de um especial da ITV sobre a rainha, o The Queen's Green Planet, que vai ao ar em breve

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 15:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 15:09
Angelina Jolie em turnê de filme Crédito: Divulgação
Angelina Jolie revelou que é uma grande fã da rainha Elizabeth II. A atriz participou de um especial da ITV sobre a rainha, o The Queen's Green Planet, que vai ao ar em breve, no qual ela visita a Namíbia com seus seis filhos para abordar o tema conservação das florestas naturais. No documentário, Jolie diz que a rainha é uma grande inspiração para ela e para seus filhos.
"'É por isso que é tão importante plantar uma árvore' é a maior mensagem que eu posso ensinar aos meus filhos, e é algo que eles certamente aprenderam com a Sua Majestade e sua mensagem ao mundo. Eles me perguntam: 'Por que isso é importante para ela?'. Sabe quando você senta com seus filhos à noite e eles dizem: 'Por que a rainha da Inglaterra se importa em plantar árvores na África?'", diz Angelina no documentário, de acordo com a People.
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"Vocês sabem que ela é apenas uma senhora muito amável que realmente se importa com o futuro, e ela quer que seus netos sejam capazes de correr por aí aproveitando a natureza e outras culturas, e que saibam da importância das outras culturas. Ela acha que isso importa muito e eu concordo com ela nisso", declara a atriz.
O novo documentário foca na Commonwealth Canopy, uma inciativa que começou em 2015 como uma rede de programas de preservação das florestas de países que fazem parte da Comunidade das Nações representadas pela coroa britânica e vai ao ar no dia 16 de abril no Reino Unido.

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