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Angelina Jolie acusa Brad Pitt de não pagar pensão alimentícia

A atriz afirma que seu ex-marido não paga nada para os filhos há um ano e meio

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 13:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 13:01
A atriz Angelina Jolie afirma que Brad Pitt não paga pensão alimentícia para os filhos do casal desde o início do processo de divórcio em 2016 Crédito: Divulgação
O divórcio de Angelina Jolie e Brad Pitt continua rendendo polêmica nos Estados Unidos. Iniciado em 2016, o processo de separação ainda está em curso e chegou a um novo impasse na terça-feira (7), quando a advogada de Angelina protocolou uma petição afirmando que Pitt não paga pensão alimentícia para os seis filhos do casal há um ano e meio.
Ele [Pitt] tem o dever de pagar pensão alimentícia. Até o momento, nenhuma contribuição significativa foi feita desde a separação, diz a petição da advogada Samantha Bley DeJean, obtida pela emissora norte-americana NBC. Como os acordos informais para o pagamento das despesas das crianças não foram respeitados, [Angelina] pretende fazer uma intimação para forçá-lo a tal, continua o pedido.
O objetivo de Angelina com essa petição é encerrar esse capítulo de uma forma que crie um caminho para o próximo estágio da vida deles e permita aos dois criarem os filhos de forma conjunta, disse Mindy Nyby, assessora da atriz, para a NBC.
O site TMZ ouviu fontes ligadas a Brad Pitt, que afirmam que o ator pagou milhões de dólares em pensão alimentícia e pretende provar isso no processo de divórcio. Segundo o site, apesar do valor definido nos acordos informais, o ator teria pago muito mais do que isso e está chateado com as alegações feitas por sua ex-mulher.
Um dos casais mais poderosos de Hollywood, Angelina Jolie e Brad Pitt tiveram um relacionamento de 12 anos que resultou em três filhos: Shiloh, Knox e Vivienne. Durante o casamento, o ator também adotou oficialmente os três filhos adotivos de Angelina: Maddox, Pax e Zahara.

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