Angélica diz que seu novo programa será chamado 'Simples Assim'

A apresentadora Angélica Crédito: Instagram/@angelicaksy

Angélica, 46, usou suas rede sociais, nesta quinta-feira (12), para revelar o nome de seu novo programa, que já está sendo gravado na Globo. A atração será chamada Simples Assim e ainda não teve data de estreia revelada.

"Olha só quem está chegando!", brincou a apresentadora ao repostar uma mensagem da Globo com uma foto dela mostrando a famosa pinta que tem na perna.

A artista, que está fora do ar desde o término do Estrelas, em abril de 2018, já havia confirmado sua volta à TV em 2020 e que as gravações começaram em fevereiro. "O programa vai ter essa minha fase atual bem escancarada, de reflexões, de vida, de momentos", disse na ocasião.

Em setembro de 2018, Angélica chegou a gravar o piloto de um programa, cujo nome provisório era Curva da Felicidade. Não se sabe, no entanto, se o novo projeto tem relação com aquele anterior.