Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Angélica diz que seu novo programa será chamado 'Simples Assim'

'Olha só quem está chegando', disse a apresentadora sobre a atração que ainda não tem data definida para estrear

Publicado em 12 de Março de 2020 às 18:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 18:25
A apresentadora Angélica Crédito: Instagram/@angelicaksy
Angélica, 46, usou suas rede sociais, nesta quinta-feira (12), para revelar o nome de seu novo programa, que já está sendo gravado na Globo. A atração será chamada Simples Assim e ainda não teve data de estreia revelada.
"Olha só quem está chegando!", brincou a apresentadora ao repostar uma mensagem da Globo com uma foto dela mostrando a famosa pinta que tem na perna.
A artista, que está fora do ar desde o término do Estrelas, em abril de 2018, já havia confirmado sua volta à TV em 2020 e que as gravações começaram em fevereiro. "O programa vai ter essa minha fase atual bem escancarada, de reflexões, de vida, de momentos", disse na ocasião.
Em setembro de 2018, Angélica chegou a gravar o piloto de um programa, cujo nome provisório era Curva da Felicidade. Não se sabe, no entanto, se o novo projeto tem relação com aquele anterior.
No "Altas Horas", a apresentadora afirmou que os últimos anos passaram rápido para ela, e que essa pausa foi importante e "muito interessante como experiência de vida", já que, em suas palavras, ela trabalha sem parar desde os 4 anos de idade.

Veja Também

Angélica começará a gravar novo programa após dois anos fora do ar

Angélica abre o jogo sobre Luciano Huck presidente: "Decisão é dele"

Angélica entrega que fará novo programa no 1º semestre de 2020

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados