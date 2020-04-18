Angélica diz que pandemia do coronavírus é ruim mas pode deixar legado bom

A apresentadora Angélica Crédito: Instagram/@angelicaksy

A apresentadora Angélica, 46, em uma entrevista com Suzana Pires, publicada no Instagram da atriz nesta sexta-feira (17), disse que a pandemia do novo coronavírus tem o lado ruim, mas pode deixar um legado bom.

Para ela, "essa pandemia não pode ser por nada". "Ela tem que deixar esse legado, das pessoas se ajudando", diz. "E esses jovens estão vendo isso: os projetos, as doações. Isso de ruim pode deixar um legado bom. A gente estava indo pra um caminho meio superficial. Aí vem uma coisa horrorosa dessa dizendo que o raso não funciona: tem que se aprofundar, tem que olhar no olho", prossegue.

"Tenho pensando mto nisso e está me dando mais esperança, de que esses jovens serão seres humanos melhores do que esses que a gente está vendo por aí."

Casada com Luciano Huck, a artista também falou sobre como educar seus três filhos, Joaquim, 15 e Benício, 12, e Eva, 7, em tempos de disseminação do ódio na internet.

"Está tudo muito complicado, difícil, até mesmo a internet pode ser usada pra coisas boas, mas às vezes ela usada não pra isso mas pra distribuir raiva, ódio e mentira. Está tudo meio invertido e é o mundo das crianças também. É assustador pra quem é mãe ver esse ódio estampado, como controlo isso?"