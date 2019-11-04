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Angela Vieira entra em 'Bom Sucesso' para mexer com coração de Alberto

Atriz vive Vera, uma mulher traída que volta ao Brasil para trabalhar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 20:42

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 20:42

Cena de Vera ( Angela Vieira ) com Alberto ( Antonio Fagundes ) em 'Bom Sucesso' Crédito: João Cotta/TV Globo
Angela Vieira, 67, entra nesta semana em "Bom Sucesso" (Globo) como Vera, uma mulher inteligente e que vai mexer com os sentimentos de Alberto (Antonio Fagundes). Para a atriz, fazer parte do elenco é um presente, já que ela se diz fã da história escrita por Paulo Halm e Rosane Svartman.
"Fiquei feliz, pois há dois anos eu trabalhei com essa mesma equipe [em 'Pega Pega', 2017, com direção do mesmo Luiz Henrique Rios]. Já estava vendo todos os capítulos da trama e foi uma boa surpresa ser chamada. O texto deles é ótimo."
Na trama, Vera é uma mulher culta e elegante que aprecia uma boa conversa. Morando há anos na Itália, ela retorna ao Brasil após descobrir que o marido a traiu com uma mulher 20 anos mais jovem. Em terras brasileiras, ela vai morar com a filha, Eugênia (Helena Fernandes), e quer se recolocar no mercado de trabalho e reencontrar sua essência e autoestima. 
"Ela quer mostrar que ainda é capaz de trabalhar e dar lucros. Vera resolve abandonar a vida de dondoca que o marido lhe proporcionava, para entrar sozinha no mercado de trabalho", diz Angela. 

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Para se atualizar das novas tecnologias, ela terá aulas com o neto, Vicente (Gabriel Contente). É partir dessa descoberta do mundo digital que ela conquistar um emprego na área de marketing da editora Prado Monteiro. Ela trará boas ideias para a editora, como a produção de podcasts dos livros já publicados. 
No dia a dia, os laços entre Vera e Alberto (Antonio Fagundes) vão se estreitando, já que a amizade entre os dois é antiga. Eles já se conheciam de longa data, mas não viam há tempos. "[Sobre] A relação com ele, ainda não sei dizer no que vai dar, mas terá muito afeto, parceria, uma amizade e admiração. A traição do marido é muito recente e ela está querendo dar a volta por cima", afirma Vieira.
Mas tudo indica que a relação vai, sim, evoluir. A atriz afirma que começará a ser cortejada pelo dono da editora. "Tem até uma cena em que Vera fala de como é bom voltar a ser admirada. Ela se sente bem, porque é um homem interessante, gentil, ambos já têm certa intimidade. Pode ser amizade ou pode ser amor."
Aos 67 anos, Angela Vieira ressalta a mensagem que a sua personagem deseja transmitir em "Bom Sucesso". "A entrada dela é legal para mostrar o quanto os idosos ou pessoas com uma idade mais avançada ainda podem ser úteis e atuantes no mercado de trabalho. Eu me deparei com dados trazidos pelos autores de que o Brasil passa por um processo de envelhecimento e essas pessoas podem ser ativas. A minha personagem chega com essa mensagem positiva em relação a uma mulher que não é mais uma garotinha."
A atriz vem de duas novelas das sete ('I Love Paraisópolis', em 2015, e 'Pega Pega, em 2017). Para ela, não há como escolher o melhor horário de tramas para trabalhar, o ideal é se manter trabalhando. "Gosto de bons personagens, não importa em qual novela, o que importa é ter um bom papel para defender", conclui Angela Vieira, que também diz ter projetos para o teatro assim que a trama acabar.

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