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SAÚDE

Andréa Nóbrega recebe alta após diagnóstico de Influenza A

Atriz agradeceu o apoio recebido pelas redes sociais e irá continuar o tratamento em casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2018 às 15:31

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 15:31

Andréa Nóbrega teve alta Crédito: Divulgação/Record
A apresentadora do SBT Andréa Nóbrega recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês nesta terça-feira, 16, após ficar quatro dias internada. Inicialmente a suspeita era de que Andréa estivesse com pneumonia, mas após exames foi constatado que ela estava com Influenza A (H1N1). Ela continuará o tratamento em casa.
"Em casa! Graças a Deus recebi alta e não via a hora de chegar em casa. Agradeço toda a equipe médica pela atenção e cuidado. Obrigada pelas orações, mensagens e pensamentos positivos", disse Andrea, via sua assessoria de imprensa.
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Na última sexta-feira, 12, a empresária foi levada para o hospital paulistano com febre alta, tosse, mal estar e dores no corpo. "Parece piada. Na quinta feira, 14, vim para o hospital cuidar da Maria Fernanda, que está internada para tratar de uma infecção renal. Minha filha está no quarto e eu estou isolada em outro devido a suspeita de H1N1. É muito triste!", escreveu em post no Instagram na ocasião.

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