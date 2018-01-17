Andréa Nóbrega recebe alta após diagnóstico de Influenza A

Andréa Nóbrega teve alta Crédito: Divulgação/Record

A apresentadora do SBT Andréa Nóbrega recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês nesta terça-feira, 16, após ficar quatro dias internada. Inicialmente a suspeita era de que Andréa estivesse com pneumonia, mas após exames foi constatado que ela estava com Influenza A (H1N1). Ela continuará o tratamento em casa.

"Em casa! Graças a Deus recebi alta e não via a hora de chegar em casa. Agradeço toda a equipe médica pela atenção e cuidado. Obrigada pelas orações, mensagens e pensamentos positivos", disse Andrea, via sua assessoria de imprensa.