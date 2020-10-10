Andréa Nóbrega nega romance com sertanejo Eduardo Costa

A socialite Andréa Nóbrega Crédito: Reprodução/Instagram @andreanobregaoficial

"Somos apenas amigos", disse ela em postagem pelas redes sociais. Os rumores de que ambos estariam namorando começaram em junho quando ela deixou uma mensagem em um vídeo picante que o cantor havia publicado. No comentário Andréa o elogiava e alguns fãs começaram a compartilhar.

A atriz, inclusive, acaba de completar 52 anos. Ela ganhou um café da manhã especial armado pela filha, sobrinhos e amigos. "É o melhor dia da minha vida", disse.

A última aparição pública de Andréa foi em A Fazenda 11. E foi no próprio reality que ela abriu o jogo sobre o seu relacionamento anterior, com o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, 84. Em conversa com Thayse Teixeira e Bifão, ela afirmou que viu "todas as porta se fecharem" na época.

"Você vê sua vida despencando. Você pensa: 'O que eu vou fazer?'. Foi quando eu fui participar do 'Mulheres Ricas'. Eu só falei: 'Não quero expor tanto os meus filhos. Nunca gostei disso', mas foi aí que a mídia viu: 'Olha a vida dela, ela fala'".