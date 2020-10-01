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Ana Paula Padrão revela que se chamaria 'Eudóxia'

Apresentadora fez a declaração durante edição do MasterChef 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 13:22

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 13:22

A jornalista e apresentadora Ana Paula Padrão
A jornalista e apresentadora Ana Paula Padrão Crédito: Instagram/@anapaulapadraooficial
Na edição desta terça-feira, 29, do MasterChef 2020, Ana Paula Padrão surpreendeu a todos ao revelar que o pai teria colocado outro nome no registro de nascimento dela.
Ao tentar pronunciar o nome do participante chamado Arthemus, cuja procedência é grega, a apresentadora fez uma confissão pessoal.
"Eu sou Ana Paula, muito prazer, mas meu pai saiu pro cartório quando eu nasci para me registrar como Eudóxia. E aí foi um pandemônio, todo mundo correndo atrás e dizendo que ?Eudóxia não. Que apelido vai ter essa criança? Dodó? Xixica??. Quando você pensar num nome complicado, pensa na Eudóxia", comentou.

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Arthemus disse que ainda tem dois irmãos chamados Aníbal e Asdrubal. "E tem muita gente que vai descobrir hoje que meu nome é Arthemus. Todo mundo me chama de Teteu", brincou. Ana Paula Padrão respondeu: "Aí sim, facilita pra gente".
Nas redes sociais, os internautas não perdoaram. "Ana Paula Padrão com sua simpatia contando-me que se chamaria Eudoxia", comentou um seguidor. "Imagina a Ana Paula Padrão se chamando Eudóxia Padrão", disse outro.

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