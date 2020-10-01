Ana Paula Padrão revela que se chamaria 'Eudóxia'

A jornalista e apresentadora Ana Paula Padrão Crédito: Instagram/@anapaulapadraooficial

Na edição desta terça-feira, 29, do MasterChef 2020, Ana Paula Padrão surpreendeu a todos ao revelar que o pai teria colocado outro nome no registro de nascimento dela.

Ao tentar pronunciar o nome do participante chamado Arthemus, cuja procedência é grega, a apresentadora fez uma confissão pessoal.

"Eu sou Ana Paula, muito prazer, mas meu pai saiu pro cartório quando eu nasci para me registrar como Eudóxia. E aí foi um pandemônio, todo mundo correndo atrás e dizendo que ?Eudóxia não. Que apelido vai ter essa criança? Dodó? Xixica??. Quando você pensar num nome complicado, pensa na Eudóxia", comentou.

Arthemus disse que ainda tem dois irmãos chamados Aníbal e Asdrubal. "E tem muita gente que vai descobrir hoje que meu nome é Arthemus. Todo mundo me chama de Teteu", brincou. Ana Paula Padrão respondeu: "Aí sim, facilita pra gente".

Nas redes sociais, os internautas não perdoaram. "Ana Paula Padrão com sua simpatia contando-me que se chamaria Eudoxia", comentou um seguidor. "Imagina a Ana Paula Padrão se chamando Eudóxia Padrão", disse outro.

imagina a Ana Paula Padrão se chamando EUDÓXIA PADRÃO



díos mio — ah vamo nessa (@semtempomen) September 30, 2020