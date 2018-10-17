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Caso de Justiça

Ana Maria pode brigar por 'maternidade' de Louro José, decide STJ

Ação movida pela apresentadora da TV Globo, que pleiteia direitos autorais e indenização de R$ 650 mil, deve ser julgada pela primeira instância judicial em São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 13:06

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 13:06

Ana Maria Braga e Louro José no Mais Você. Foto: Reprodução de Mais Você Crédito: TV Globo/Reprodução
A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) mandou a Justiça de São Paulo julgar uma ação na qual a apresentadora da TV Globo Ana Maria Braga pleiteia indenização de dois artistas que teriam reivindicado a "maternidade" do Louro José. Em sessão nesta terça-feira, 16, os ministros da Corte decidiram que Ana Maria pode questionar os direitos autorais sobre o boneco na Justiça.
A apresentadora havia pedido o reconhecimento da criação do fantoche, além de uma indenização de R$ 650 mil e os direitos autorais. A 1.ª instância da Justiça em São Paulo rejeitou o processo movido por Ana Maria e pelo ex-marido contra os dois artistas.
A relatora da ação no STJ, ministra Nancy Andrighi, votou para que o processo retorne a seu andamento regular na 1.ª instância. A ministra foi acompanhada por seus pares, por unanimidade.

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