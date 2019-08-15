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Ana Maria Braga vira piada após ensinar como mexer café

Apresentadora explicou ciência por trás da simples receita

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 05:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2019 às 05:39
Ana Maria Braga acabou virando meme nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (14) depois de apresentar no Mais Você uma reportagem sobre a maneira certa de mexer a colher no cafézinho.
Crédito: Reprodução/Instagram @anamaria16
Segundo a reportagem, explicou um especialista, a maneira certa de mexer a bebida é em zigue-zague. "Quando você mexe o café de maneira circular, o café gira junto com o açúcar. É como se você estivesse em um carro com um colega. O carro está andando e você vai ao lado dele, como se vocês dois estivessem parados. Não há atrito, e o açúcar não dissolve no café", disse.
Rapidamente vários comentários no Twitter começaram a brincar com a situação. "Ana Maria está passando uma matéria pra ensinar a mexer o açúcar do café. Imperdível", disse uma. "9h da manhã e eu vendo como mistura o café 'corretamente'. Ana Maria Braga a que ponto você chegou", escreveu outro. "Mas que falta de assunto", emendou outro seguidor.
No mesmo programa, mais uma gafe aconteceu, porém, no quadro Copia e Cola. Dois participantes deixaram queimar um prato e uma panela. Até o alarme de incêndio do estúdio tocou. Eles se distraíram dançando músicas com o grupo de axé É o Tchan!.

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