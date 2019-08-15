Ana Maria Braga vira piada após ensinar como mexer café

Ana Maria Braga acabou virando meme nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (14) depois de apresentar no Mais Você uma reportagem sobre a maneira certa de mexer a colher no cafézinho. acabou virandonas redes sociais na manhã desta quarta-feira (14) depois de apresentar no Mais Você uma reportagem sobre a maneira certa de mexer a colher no

Crédito: Reprodução/Instagram @anamaria16

Segundo a reportagem, explicou um especialista, a maneira certa de mexer a bebida é em zigue-zague. "Quando você mexe o café de maneira circular, o café gira junto com o açúcar. É como se você estivesse em um carro com um colega. O carro está andando e você vai ao lado dele, como se vocês dois estivessem parados. Não há atrito, e o açúcar não dissolve no café", disse.

Rapidamente vários comentários no Twitter começaram a brincar com a situação. "Ana Maria está passando uma matéria pra ensinar a mexer o açúcar do café. Imperdível", disse uma. "9h da manhã e eu vendo como mistura o café 'corretamente'. Ana Maria Braga a que ponto você chegou", escreveu outro. "Mas que falta de assunto", emendou outro seguidor.