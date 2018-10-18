Ana Maria Braga se desculpa após informação errada no 'Mais Você'

A apresentadora Ana Maria Braga pediu desculpas e corrigiu uma informação errada a respeito da venda de pães franceses no Brasil no Mais Você desta quinta-feira, 18.

. Crédito: Reprodução/TV Globo

Segundo a apresentadora, na terça-feira, 16, Dia Mundial do Pão, foi exibida uma reportagem que "disse que o pãozinho francês tinha que, obrigatoriamente, pesar 50 gramas, e que o estabelecimento deveria arcar com a diferença caso o pão pesasse mais do que isso".

"Alguns representantes de panificadoras de vários Estados entraram em contato com a gente pra reclamar que não existe essa obrigatoriedade e que, portanto, eles não arcariam com a diferença quando o pão tivesse mais de 50 gramas", esclareceu a apresentadora.

Em seguida, Ana afirmou que houve uma confusão por conta de uma atualização feita na lei, há mais de uma década: "Entramos em contato novamente com o Procon-RJ [Programa de Proteção e Defesa ao Consumidor], e eles reconheceram que erraram ao dar essa informação. Isso era antes da lei de venda por quilo, que tem 12 anos. Hoje não existe mais a obrigatoriedade".

"O Procon do Rio nos pediu desculpas pela informação errada e, claro, eu quero pedir desculpas a todos que me assistiram naquele dia, em nome do programa", complementou.