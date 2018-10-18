Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entenda

Ana Maria Braga se desculpa após informação errada no 'Mais Você'

Ana afirmou que houve uma confusão por conta de uma atualização feita em uma lei
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2018 às 18:31

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 18:31

A apresentadora Ana Maria Braga pediu desculpas e corrigiu uma informação errada a respeito da venda de pães franceses no Brasil no Mais Você desta quinta-feira, 18.
. Crédito: Reprodução/TV Globo
Segundo a apresentadora, na terça-feira, 16, Dia Mundial do Pão, foi exibida uma reportagem que "disse que o pãozinho francês tinha que, obrigatoriamente, pesar 50 gramas, e que o estabelecimento deveria arcar com a diferença caso o pão pesasse mais do que isso".
"Alguns representantes de panificadoras de vários Estados entraram em contato com a gente pra reclamar que não existe essa obrigatoriedade e que, portanto, eles não arcariam com a diferença quando o pão tivesse mais de 50 gramas", esclareceu a apresentadora.
Em seguida, Ana afirmou que houve uma confusão por conta de uma atualização feita na lei, há mais de uma década: "Entramos em contato novamente com o Procon-RJ [Programa de Proteção e Defesa ao Consumidor], e eles reconheceram que erraram ao dar essa informação. Isso era antes da lei de venda por quilo, que tem 12 anos. Hoje não existe mais a obrigatoriedade".
"O Procon do Rio nos pediu desculpas pela informação errada e, claro, eu quero pedir desculpas a todos que me assistiram naquele dia, em nome do programa", complementou.
"Deve ter tido alguns entreveros em padarias. Eu tinha dado o exemplo de que, se tem seis unidades de pão francês, se tivesse mais que 300 gramas, você só teria que pagar 300 gramas. [...] Não briguem na padaria!", finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados