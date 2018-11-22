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No churrasquinho

Ana Maria Braga recebe proposta de casamento de convidado ao vivo

Episódio aconteceu enquanto convidado preparava um churrasquinho

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 19:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 19:02
. Crédito: Reprodução/TV Globo
A apresentadora Ana Maria Braga recebeu uma proposta ao vivo durante a exibição do Mais Você. O comerciante Zé Abílio participou do programa desta quinta-feira, 22, e ensinou a fazer espetos de churrasco. O assunto começou quando Ana Maria informou aos telespectadores de que Zé está solteiro. O comerciante brincou e pediu para que as mulheres enviassem currículo com foto.
Na hora de provar os espetinhos preparados por Zé, ele questionou: "Você não come gordura?". A apresentadora respondeu que sim, mas que naquele momento não precisava. O comerciante aproveitou a oportunidade e engatou: "Já que você gosta de um gordinho, talvez a gente até case". Os dois se divertiram com a situação e Ana Maria acrescentou a distância como um empecilho para o relacionamento (ela mora no Rio e ele, em Goiás). "Eu venho pra cá, venho a nado", rebateu Zé. Quando finalizou o programa, Ana Maria parabenizou a alegria e bom humor do comerciante.

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