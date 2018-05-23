Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
OPS!

Ana Maria Braga é criticada por usar peruca crespa no 'Mais Você'

Apresentadora falava que o black power voltou à 'moda' e deu dicas de cuidados com cabelos crespos

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 18:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 18:31
Apresentadora Ana Maria Braga usou peruca black power durante o "Mais Você" para falar de cabelos crespos e foi criticada nas redes Crédito: Reprodução/TV Globo
Nesta quarta-feira, 23, Ana Maria Braga apresentou o Mais Você ao lado de Louro José usando uma peruca black power, enquanto falava sobre cuidados com os cabelos afro e como ele havia voltado à moda. Ela elogiou os cabelos crespos, porém a caracterização não foi vista como homenagem para boa parte do telespectadores.
"Gosto mesmo, acho bonito. Eu inclusive não entendo por que algumas meninas e rapazes têm a possibilidade de ter um cabelo desse e de repente muda, alisa. É um negócio tão maravilhoso. Primeiro porque representa muito, representa a identidade, a força, a luta contra a desigualdade, o fim de um padrão sem sentido. E que bom que a gente tá vendo cada vez mais gente assumindo os cachos", disse Ana Maria.
No Twitter, muitos internautas expressaram sua indignação com a caracterização da apresentadora. Veja as reações:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados