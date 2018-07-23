Ana Maria Braga deseja feliz aniversário para ator que já morreu

A apresentadora Ana Maria Braga deu os parabéns para ator morto durante o "Mais Você" dessa segunda-feira (23) Crédito: Reprodução/TV Globo

A apresentadora Ana Maria Braga cometeu uma gafe no Mais Você desta segunda-feira, 23, ao desejar um feliz aniversário ao ator Oswaldo Loureiro, que já morreu.

Logo após se despedir de Ariel Veloso, participante do quadro Jogo das Panelas, Ana parabenizou diversas pessoas nascidas em 23 de julho: "Eu quero mandar [um feliz] aniversário pra Erica, minha prima - beijo Erica! - Flávio Venturini [músico], Sheila Mello [ex-É o Tchan!] e Oswaldo Loureiro".

Louro José, que a acompanhava mandando beijos e felicidades aos nomes, emendou: "Parabéns, Oswaldo!".