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Ana Maria Braga deseja feliz aniversário para ator que já morreu

Apresentadora parabenizou Oswaldo Loureiro, que morreu há quase seis meses, no 'Mais Você' desta segunda-feira, 23
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 18:12

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 18:12

A apresentadora Ana Maria Braga deu os parabéns para ator morto durante o "Mais Você" dessa segunda-feira (23) Crédito: Reprodução/TV Globo
A apresentadora Ana Maria Braga cometeu uma gafe no Mais Você desta segunda-feira, 23, ao desejar um feliz aniversário ao ator Oswaldo Loureiro, que já morreu.
Logo após se despedir de Ariel Veloso, participante do quadro Jogo das Panelas, Ana parabenizou diversas pessoas nascidas em 23 de julho: "Eu quero mandar [um feliz] aniversário pra Erica, minha prima - beijo Erica! - Flávio Venturini [músico], Sheila Mello [ex-É o Tchan!] e Oswaldo Loureiro".
Louro José, que a acompanhava mandando beijos e felicidades aos nomes, emendou: "Parabéns, Oswaldo!".
Apesar de ter acertado a data de aniversário do ator, que nasceu em 1932, Ana não atentou que Oswaldo morreu no dia 3 de fevereiro deste ano, aos 85 anos. Ele estava afastado do mundo artístico desde 2011, por conta do Alzheimer.

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