Ana Maria Braga deseja boas-vindas para Maisa na Globo, mas atriz corrige

Na última quinta-feira, 30, a Globo anunciou a entrevista de Maisa Silva no Conversa com Bial usando a voz de Silvio Santos. Entretanto, Ana Maria Braga pensou que a atriz do SBT tivesse sido contratada pela Globo e desejou boas vindas.

A apresentadora do Mais Você compartilhou no Twitter uma notícia cujo título era "Maisa vai para a Globo", junto a frase "bem-vinda, Maisa". A confusão virou piada na rede social e a própria atriz teve de esclarecer que ela só foi aos estúdios Globo para uma entrevista.