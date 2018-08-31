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Ana Maria Braga deseja boas-vindas para Maisa na Globo, mas atriz corrige

'Fui apenas conversar com o Bial', esclareceu a atriz

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 20:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 20:29
Maisa Silva surge na Globo Crédito: Reprodução/Twitter @maisasilva
Na última quinta-feira, 30, a Globo anunciou a entrevista de Maisa Silva no Conversa com Bial usando a voz de Silvio Santos. Entretanto, Ana Maria Braga pensou que a atriz do SBT tivesse sido contratada pela Globo e desejou boas vindas.
A apresentadora do Mais Você compartilhou no Twitter uma notícia cujo título era "Maisa vai para a Globo", junto a frase "bem-vinda, Maisa". A confusão virou piada na rede social e a própria atriz teve de esclarecer que ela só foi aos estúdios Globo para uma entrevista.
"Hahaha fui apenas conversar com o Bial", respondeu Maisa. "Adoro você, beijos! (Me chama para provar algum quitute", continuou.

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