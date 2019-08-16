Ana Maria Braga chega a 5 mil edições do "Mais Você"

Mais Você, programa matinal de , programa matinal de Ana Maria Braga , 70, atinge o marco de 5.000 episódios no ar nesta sexta-feira (16). Para celebrar, a exibição será especial e relembrará momentos marcantes.

Crédito: Reprodução/Instagram @anamaria16

Zezé di Camargo e Luciano, os músicos que mais apareceram no programa até hoje, totalizando 18 participações, estarão ao lado da apresentadora para cozinhar, conversar e cantar. , os músicos que mais apareceram no programa até hoje, totalizando 18 participações, estarão ao lado da apresentadora para cozinhar, conversar e cantar.

Serão relembrados ainda os momentos mais engraçados do programa -há 20 anos no ar, o Mais Você é comentado até hoje nas redes sociais por conta de seus convidados e memes que costumam surgir ao longo dos episódios.

Nesta quarta-feira (14), por exemplo, após apresentar uma reportagem sobre a maneira certa de mexer a colher no café, Ana Maria Braga foi foco das mensagens de internautas.

Segundo a reportagem, a maneira certa de mexer a bebida é em zigue-zague. "Quando você mexe o café de maneira circular, o café gira junto com o açúcar. É como se você estivesse em um carro com um colega. O carro está andando e você vai ao lado dele, como se vocês dois estivessem parados. Não há atrito, e o açúcar não dissolve no café", disse Ana Maria.

Vários comentários no Twitter começaram a brincar com a situação. "Ana Maria está passando uma matéria pra ensinar a mexer o açúcar do café. Imperdível", disse uma. "9h da manhã e eu vendo como mistura o café 'corretamente'. Ana Maria Braga a que ponto você chegou", escreveu outro. "Mas que falta de assunto", emendou outro seguidor.