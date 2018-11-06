Ana Hickmann renova com a Record por mais 3 anos: 'Ganhei o dia'

A apresentadora Ana Hickmann renovou seu contrato com a Record TV por mais três anos nesta segunda-feira, 5.

Ela comemorou a novidade em seu Instagram. "Hoje ganhei o dia. Melhor, ganhei mais três anos aqui na Record TV. Acabo de assinar minha renovação com a emissora".

"Quero agradecer o sr. Marcelo Silva, Mafran Dutra e toda a diretoria da casa e comitê artístico e equipe da área comercial pela confiança", concluiu, acrescentando também a hashtag "Eu amo a Record".