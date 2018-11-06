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TELEVISÃO

Ana Hickmann renova com a Record por mais 3 anos: 'Ganhei o dia'

Apresentadora comemorou a novidade em seu Instagram nesta segunda-feira, 5

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 16:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 16:16
A apresentadora Ana Hickmann renovou seu contrato com a Record TV por mais três anos nesta segunda-feira, 5.
Ela comemorou a novidade em seu Instagram. "Hoje ganhei o dia. Melhor, ganhei mais três anos aqui na Record TV. Acabo de assinar minha renovação com a emissora".
"Quero agradecer o sr. Marcelo Silva, Mafran Dutra e toda a diretoria da casa e comitê artístico e equipe da área comercial pela confiança", concluiu, acrescentando também a hashtag "Eu amo a Record".
Atualmente, Ana Hickmann está no ar na emissora como apresentadora do matutino Hoje Em Dia.

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