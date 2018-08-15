Ana Hickmann mostra boate particular em sua mansão: 'Para amigos'

Ana Hickmann em sua 'boate' particular Crédito: Reprodução/YouTube Ana Hickmann

Ana Hickmann mostrou aos fãs o interior da 'boate' que possui no subsolo de sua mansão na cidade de Itu em seu canal no YouTube. Segundo ela, são 300 m² que incluem pista de dança, camarotes, banheiros, bar, copa e jardins. A apresentadoramostrou aos fãs o interior da 'boate' que possui no subsolo de sua mansão na cidade de Itu em seu canal no YouTube. Segundo ela, são 300 m² que incluem pista de dança, camarotes, banheiros, bar, copa e jardins.

"A boate é tão particular, um espaço nosso. Quando a gente quer curtir com os amigos de verdade é aqui que a gente faz", contou a apresentadora que garante já ter colocado cerca de 120 pessoas dentro do espaço.

À exceção do aniversário de 12 anos de seu afilhado, realizado no local, Ana afirma que não há nenhum tipo de imagem do espaço: "Entrou aqui não pode trazer celular, não pode tirar foto, não pode filmar e não pode postar. O que acontece aqui, fica aqui".

Ana explicou que a paixão pela música eletrônica foi um dos motivos para a construção do lugar: "Conheci o Alexandre em uma boate em São Paulo. Ele trabalhou muito tempo na noite e vendeu o equipamento que tinha pra gente ter grana pra fazer nossa primeira viagem, no ano que a gente casou e foi pra França".

"Prometi que, um dia, eu devolveria isso pra ele. E aqui tá com juros e correção monetária", complementa.

A apresentadora conta que o espaço tem sua cara e se orgulha de diversos detalhes.

"Esse sofá... Minha vontade era, desde o começo, ter um sofá dentro da boate para poder subir em cima e pular sem problemas de quebrar", contou, enquanto pulava sobre o estofado.