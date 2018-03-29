Ana Hickmann lamenta a morte de sua avó

Na madrugada desta quinta-feira, 29, Ana Hickmann publicou uma foto em seu Instagram informando que perdeu sua avó.
"Hoje Papai do Céu levou pra perto dele minha vó. Meu coração tá pequenininho. Queria tanto estar em casa junto dela, perto do meu vô. Justamente quando eu venho para o lugar que ela queria tanto conhecer, a Terra Santa", disse a apresentadora na legenda. Ela está em Israel há alguns dias.
"Tantas coisas que fiz aqui, vó, sempre pensando em você. Não estava preparada para isso, acho que eu sempre acreditei que você seria pra sempre. Deus, cuida dela pra gente, ela é maravilhosa. Te amo vó", concluiu.