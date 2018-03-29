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"Te amo vó"

Ana Hickmann lamenta a morte de sua avó

Apresentadora está em Israel e lamentou não estar perto da família neste momento

Publicado em 29 de Março de 2018 às 13:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 13:26
Ana Hickman Crédito: Reprodução/YouTube
Na madrugada desta quinta-feira, 29, Ana Hickmann publicou uma foto em seu Instagram informando que perdeu sua avó.
"Hoje Papai do Céu levou pra perto dele minha vó. Meu coração tá pequenininho. Queria tanto estar em casa junto dela, perto do meu vô. Justamente quando eu venho para o lugar que ela queria tanto conhecer, a Terra Santa", disse a apresentadora na legenda. Ela está em Israel há alguns dias.
"Tantas coisas que fiz aqui, vó, sempre pensando em você. Não estava preparada para isso, acho que eu sempre acreditei que você seria pra sempre. Deus, cuida dela pra gente, ela é maravilhosa. Te amo vó", concluiu.

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