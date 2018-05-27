Ana Furtado revela que está em tratamento contra câncer de mama

A atriz e apresentadora Ana Furtado, de 44 anos, revelou neste domingo (27), em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram, que está em tratamento contra um câncer de mama. Na gravação, ela diz que já fez a cirurgia para retirada do tumor e que descobriu a doença em seu estágio inicial.
"Foi um baque muito grande quando eu recebi a notícia", alertou. "Eu agradeci muito a Deus por estar sempre muito atenta à minha saúde", completou. Agora, Ana será submetida ao pós-cirúrgico, que inclui sessões de quimioterapia. No vídeo, ela diz estar esperançosa. Assista: