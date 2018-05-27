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Quimioterapia

Ana Furtado revela que está em tratamento contra câncer de mama

A apresentadora compartilhou um vídeo nas redes sociais

Publicado em 27 de Maio de 2018 às 16:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2018 às 16:41
A atriz e apresentadora Ana Furtado, de 44 anos, revelou neste domingo (27), em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram, que está em tratamento contra um câncer de mama. Na gravação, ela diz que já fez a cirurgia para retirada do tumor e que descobriu a doença em seu estágio inicial. 
"Foi um baque muito grande quando eu recebi a notícia", alertou. "Eu agradeci muito a Deus por estar sempre muito atenta à minha saúde", completou. Agora, Ana será submetida ao pós-cirúrgico, que inclui sessões de quimioterapia. No vídeo, ela diz estar esperançosa. Assista: 

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