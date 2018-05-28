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SOLIDARIEDADE

Ana Furtado recebe apoio de personalidades após diagnóstico de câncer de mama

Regina Casé disse: 'Você sabe que estou aqui desde o início torcendo para que você atravesse esse momento da maneira mais serena possível'

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 17:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 17:23
No último domingo, 27, Ana Furtado revelou que foi diagnosticada com câncer de mama. A apresentadora fez uma cirurgia para retirada do tumor e vai passar pelo tratamento, que inclui quimioterapia e hormonioterapia. Após a revelação, a Ana recebeu mensagens de apoio de diversas personalidades.
Ela publicou em seu Instagram um vídeo incentivando as mulheres a fazerem o autoexame, método simples para identificar possíveis alterações na mama e de possibilitar o diagnóstico do câncer em estágio inicial. Nos comentários, cantores, atores e colegas de trabalho comentaram mensagens positivas.
Artistas se solidarizam com a notícia dada por Ana Furtado de que fez uma cirurgia para retirada de um câncer de mama Crédito: Reprodução/Instagram
Felipe Andreoli disse: "Poxa vida, amiga. Tenho certeza que você vai se recuperar o mais breve possível, sua alegria e positividade vão deixar esse desafio para trás. Conte com nossas orações e pensamentos positivos", e Débora Secco comentou: "Ana, querida. Deus, sua família e amigos darão a força necessária para você ser vitoriosa mais uma vez. Meu carinho e pensamento positivo estão com você".

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