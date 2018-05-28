Ana Furtado recebe apoio de personalidades após diagnóstico de câncer de mama

No último domingo, 27, Ana Furtado revelou que foi diagnosticada com câncer de mama. A apresentadora fez uma cirurgia para retirada do tumor e vai passar pelo tratamento, que inclui quimioterapia e hormonioterapia. Após a revelação, a Ana recebeu mensagens de apoio de diversas personalidades.

Ela publicou em seu Instagram um vídeo incentivando as mulheres a fazerem o autoexame, método simples para identificar possíveis alterações na mama e de possibilitar o diagnóstico do câncer em estágio inicial. Nos comentários, cantores, atores e colegas de trabalho comentaram mensagens positivas.

Artistas se solidarizam com a notícia dada por Ana Furtado de que fez uma cirurgia para retirada de um câncer de mama Crédito: Reprodução/Instagram