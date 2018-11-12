Ana Furtado posta foto de marca causada pelo tratamento contra câncer

12/11/2018 - Ana Furtado tem câncer de mama e está constantemente trazendo o assunto para as redes sociais Crédito: Instagram / @aanafurtado

Lutando contra o câncer de mama há mais de seis meses, Ana Furtado publicou uma foto em seu Instagram nesta segunda-feira, 12, na qual mostra a marca entre os seios causada pelas sessões de radioterapia. "Curiosamente uma cruz marca os pontos de radiação. Também vejo um sinal positivo! Tudo vai dar certo. Abençoado seja esse alvo no meu peito", afirmou a jornalista e apresentadora de 45 anos.

Na publicação, Ana revelou que está iniciando a "última e definitiva etapa" rumo a sua cura. "Aprendi que preciso com urgência viver cada dia na sua plenitude e feliz, mesmo quando os dias estão nublados. Afinal, o sol sempre reaparece. E se eu vejo cada dia nascer significa que eu estou viva! E não existe privilégio maior do que esse".