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CUIDADOS

Ana Furtado passa por sessão de quimioterapia e diz ter certeza de cura

Apresentadora da Globo descobriu o câncer recentemente e compartilha mensagens positivas com os fãs

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 18:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 18:51
A atriz e apresentadora Ana Furtado Crédito: Instagram / @aanafurtado
Ana Furtado amanheceu com boas expectativas sobre a luta contra o câncer de mama nesta segunda-feira, 23. A jornalista publicou uma foto em seu Instagram segurando um terço e disse que hoje é o dia de sua quarta sessão de quimioterapia.
"Hoje é dia da minha quarta sessão de quimioterapia, ou melhor: 'menos uma', com prefiro chamá-la! Um dia de cada vez... a cada etapa, renovo minha fé e minha certeza de cura. Será mais uma semana de luta, mas o mais importante disso tudo é que não estou sozinha. Tenho ao meu lado o amor de minha família e amigos e tenho esse carinho todo que recebo diariamente de vocês por aqui. Sou verdadeiramente abençoada!", escreveu na rede social.
Ana tem 44 anos e descobriu a doença em estágio inicial há dois meses, após fazer um exame de mamografia. Desde então, a apresentadora compartilha mensagens positivas com os fãs e garante que não vai se entregar à moléstia.

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