Ana Furtado passa por sessão de quimioterapia e diz ter certeza de cura

Ana Furtado amanheceu com boas expectativas sobre a luta contra o câncer de mama nesta segunda-feira, 23. A jornalista publicou uma foto em seu Instagram segurando um terço e disse que hoje é o dia de sua quarta sessão de quimioterapia.

"Hoje é dia da minha quarta sessão de quimioterapia, ou melhor: 'menos uma', com prefiro chamá-la! Um dia de cada vez... a cada etapa, renovo minha fé e minha certeza de cura. Será mais uma semana de luta, mas o mais importante disso tudo é que não estou sozinha. Tenho ao meu lado o amor de minha família e amigos e tenho esse carinho todo que recebo diariamente de vocês por aqui. Sou verdadeiramente abençoada!", escreveu na rede social.