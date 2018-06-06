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Ana Furtado diz que já passou pela primeira sessão de quimioterapia

Apresentadora compartilha passo a passo do tratamento em suas redes sociais e quer servir de inspiração

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 12:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 12:27
A apresentadora Ana Furtado voltou ao Instagram nesta terça-feira (5) para falar do seu tratamento contra um câncer de mama. Ela conta que já passou pela primeira sessão de quimioterapia e espera que, compartilhando sua experiência com o público, sirva de inspiração. 
"Foram muitas etapas até chegar aqui. Desde o baque do diagnóstico, passando por todas as vezes em que tive que dar a notícia a alguém que amo, os instantes antes de cirurgia até o dia em que decidi abrir meu coração pra todos vocês por esse mesmo canal", alertou. "Durante essa fase inicial, a força e o carinho que recebi - de familiares, amigos, médicos e todos que me enviaram mensagens - foi essencial. Minha fé, esperança e coragem para enfrentar as próximas etapas foram reforçadas e revigoradas. E acredito que compartilhar essa luta pode servir como força e inspiração para muitas pessoas - não apenas as que passam pelo mesmo processo que eu - mas também aquelas que vivem situações tão difíceis quanto", completou. 
> Ana Furtado recebe apoio de personalidades após diagnóstico de câncer de mama
A apresentadora ainda finalizou: "A primeira sessão de quimioterapia já passou. Muitas etapas ainda virão. E seguiremos juntos, firmes e nos fortalecendo no amor, no afeto e na fé".

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