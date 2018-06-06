Ana Furtado diz que já passou pela primeira sessão de quimioterapia

"Foram muitas etapas até chegar aqui. Desde o baque do diagnóstico, passando por todas as vezes em que tive que dar a notícia a alguém que amo, os instantes antes de cirurgia até o dia em que decidi abrir meu coração pra todos vocês por esse mesmo canal", alertou. "Durante essa fase inicial, a força e o carinho que recebi - de familiares, amigos, médicos e todos que me enviaram mensagens - foi essencial. Minha fé, esperança e coragem para enfrentar as próximas etapas foram reforçadas e revigoradas. E acredito que compartilhar essa luta pode servir como força e inspiração para muitas pessoas - não apenas as que passam pelo mesmo processo que eu - mas também aquelas que vivem situações tão difíceis quanto", completou.