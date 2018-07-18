Ana Cañas faz post revelando ter sofrido assédio e bulimia quando adolescente

'Durante anos, rejeitei meu corpo, escreveu a cantora em post no Instagram

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 16:57

Redação de A Gazeta

A cantora Ana Cañas Crédito: Instagram/Ana Cañas
A cantora Ana Cañas fez post no Instagram na terça-feira, 17, revelando que sofreu consequências graves por conta de um assédio que sofreu quando era adolescente, desenvolvendo inclusive um distúrbio alimentar por conta disso. Ela fez o desabafo para dizer que hoje se aceita como é e para incentivar as pessoas a se aceitarem e acreditarem em si mesmas.
"Tenho celulite, estrias, varizes nas coxas e um peito maior que outro. Também tive bulimia dos 16 aos 19 anos. Uma sequela física e psicológica em decorrência do assédio que sofri nessa idade. Durante anos, rejeitei meu corpo. Achava defeito em tudo. Não via beleza em nada. Existia o padrão e existia a minha necessidade emocional de me encaixar nele", disse Ana.
"Hoje, amo todas as minhas singularidades. Cada uma delas. As pernas grossas, a canela gordinha, meu bundão grandão, minha barriga saliente, os dentes tortos, meu cabelo armado e cacheado", continuou a cantora, afirmando que os padrões de beleza impostos pela sociedade são os responsáveis pela baixa autoestima das pessoas.
"Prometa, aqui e agora, que você vai pensar profundamente sobre todas as suas belezas únicas e chegar à conclusão esplêndida que, se alguém não te amar exatamente do jeito que você é (incluindo principalmente você mesma), o azar é todo dele, dela", terminou Ana.

