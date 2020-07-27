Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Durante live

'Amigos ou amantes, não brigue com Maiara', diz Sorocaba a Fernando

Sertanejos se apresentaram ao vivo neste domingo (26)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 14:32

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 14:32

Fernando e Sorocaba
Fernando e Sorocaba Crédito: Cadu Fernandes/Divulgação
Neste domingo (26) aconteceu mais uma live da dupla Fernando e Sorocaba com transmissão ao vivo no canal do YouTube oficial. Entre uma música e outra, Sorocaba questionou o parceiro sobre seu status de relacionamento.
Após exitar, Fernando confirmou que está solteiro, já que recentemente terminou seu namoro com a cantora Maiara, da dupla com Maraisa. Assim que deu a resposta, Sorocaba falou bem da ex-namorada do amigo e contou que os dois são muito próximos.
"Eu amo a Maiara. A gente atravessa a noite conversando. Eu quero que ela venha no haras buscar o cavalo que a gente deu na nossa última live", afirmou o músico. Sorocaba também deu uma leve bronca em Fernando e pediu para que o sertanejo não brigasse mais com a ex.
"Amigos ou amantes, Fernando, você não me brigue com a Maiara", concluiu Sorocaba.

Veja Também

Nasce primeiro filho de Sorocaba e Biah Rodrigues

Cantor Sorocaba doa 1,9 mil testes de coronavírus para hospitais

Chega ao fim namoro dos sertanejos Maiara e Fernando Zor

Entre idas e vindas, Fernando e Maiara estavam juntos desde o início de 2019. Mas, segundo eles, o relacionamento chegou ao fim definitivamente. A informação do término foi confirmada pelas assessorias dos cantores no último dia 11 de julho.
"A Maiara entrou na minha vida na hora certa, ela me transformou. Juntos, a gente evoluiu como pessoa e como casal. Posso afirmar que vivi com ela uma das melhores fases da minha vida. Como todo casal, tivemos nossas crises que desgastaram nosso relacionamento", escreveu Fernando em suas redes sociais. "Decidimos juntos, nesse momento, seguir caminhos diferentes para que cada um possa cuidar de si. É um tempo para resignificarmos nossa relação."
Diferente de Fernando, Maiara não chegou a compartilhar um texto sobre o ex em suas redes sociais. A sertaneja, irmã de Maraisa, tem postado diversos recados e indiretas sobre o rompimento, mas sobretudo sobre amor próprio. "Não me julgue pelo meu choro... Ele não dura nem dez minutos! Agora se for me julgar me julgue pela minha CORAGEM... Essa sim tá comigo o tempo todo!", escreveu.
Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o rompimento do casal teria acontecido após uma briga, porque o sertanejo curtiu uma foto de uma amiga do casal de biquíni. A informação que dizia que Rafa Kalimann era o suposto pivô, foi negada pela própria influenciadora e por Maiara.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados