Amigos e colegas lamentam a morte da atriz Beatriz Segall

, presidente da Associação de Produtores de Teatro do Rio, ao jornal "O Estado de S. Paulo": "Trabalhei com Beatriz em duas peças, mas quando lutamos pela Lei Rouanet no Congresso, há mais de dez anos, conheci outro lado dela. Ela andava no Congresso, tudo parava porque era Odete Roitman chegando. Ela dava banho em todos, a gente exausto, e ela o dia inteiro lá, correndo atrás de deputado e senador. Também foi muito presente em relação à Lei da Meia Entrada. As pessoas podiam achar que ela era pernóstica, por causa da personagem, mas ela tinha certeza da função dela nas artes, não era celebridade. Era uma mulher do diálogo. Tinha formação intelectual sólida, versava sobre qualquer assunto sobre produção cultural, e era muito objetiva. O teatro brasileiro deve muito a ela. Falamos só de Fernanda (Montenegro) mas Beatriz era uma das grandes estrelas do teatro moderno brasileiro, que não deitava no berço esplêndido da fama e da certeza de ser uma grande atriz. Pensava no coletivo".