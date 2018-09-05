Amigos e colegas lamentam a morte da atriz Beatriz Segall

Amigos, colegas e admiradores famosos da atriz Beatriz Segall fazem nesta quarta-feira, 5, homenagens e lembram o seu grande trabalho na TV e no teatro.
A atriz, que morreu aos 92 anos, após ficar internada por problemas respiratórios, ficou eternizada no papel de Odete Roitman, grande vilã da novela Vale Tudo, de 1988.
Gilberto Braga, autor de Vale Tudo, à Globonews: "Foi uma grande atriz de TV e de teatro, que não fez só vilãs. Em Vale Tudo, foi tudo o que se diz dela. Escrevi a personagem para ela, como fiz para outros atores. Tudo o que ela falava na novela funcionava. A personalidade da Beatriz me ajudou a construir a da Odete Roitman. Em À margem da Vida, de Tennessee Williams, no teatro, fez uma Amanda Wingfield da qual era difícil ter pena, porque ela não era muito afetuosa. Era muito difícil ter pena de Beatriz Segall".
Glória Pires, colega de elenco de Beatriz Segall em Vale Tudo, no Instagram: "Sei que ela está num bom lugar, mas é uma grande perda".
Nathalia Timberg, também colega de elenco em Vale Tudo, à GloboNews: "Sei que Odete (Roitman) habita o imaginário popular, mas foi de seu papel na peça As Três Mulheres que jamais vou esquecer".
Aracy Balabanian, atriz, à GloboNews: "Meu início na carreira de atriz se deve à Beatriz Segall, me ensinou tudo".
Ana Beatriz Nogueira, atriz, no Instagram: "Minha amiga deve ser um pássaro, porque voa".
Daniela Mercury, cantora, no Twitter: "Beatriz Segall era uma diva muito amada e respeitada por todos que conheceram sua arte".
Fernanda Paes Leme, apresentadora, no Twitter: "Perdemos um ícone".
Regiane Alves, atriz, no Twitter: "O céu está em festa".