Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
FOFOCA

Amigo de Neymar assume namoro e internautas especulam nome de Emilly Araújo

A revelação ocorreu neste domingo, 14, em um vídeo do canal no YouTube de Matheus Mazzafera
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2018 às 21:07

Publicado em 15 de Janeiro de 2018 às 21:07

Jota Amancio, assessor de Neymar, e a ex-BBB Emilly Araújo Crédito: Instagram / @jotaamancio | Instagram / @emillyaraujoc
Após ter sido flagrado algumas vezes ao lado da ex-BBB Emilly Araújo ao longo de 2017, Jota Amâncio, amigo e assessor pessoal de Neymar, afirmou que está namorando. A revelação ocorreu neste domingo, 14, em um vídeo do canal no YouTube de Matheus Mazzafera. Jota e Gil, ambos amigos do jogador, foram os convidados do youtuber.
Durante um jogo no qual deveriam dizer quem era o mais provável a realizar certas ações, todos entraram em um acordo que Jota seria o mais provável a se casar. "Ele está namorando, então deve ser o próximo. Estou torcendo por isso", disse Gil.
"Eu quero casar, é bom casar", respondeu "o parça" de Neymar. Após a repercussão do vídeo, fãs de Emilly fizeram montagens e brincadeiras com um possível casamento de Jota e a ex-BBB.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados