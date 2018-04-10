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Amfar Gala SP vai leiloar pôquer com Neymar e carnaval com Sabrina

Ainda no leilão, serão ofertados um pacote de ingressos para três partidas da Copa do Mundo da Rússia, incluindo a final

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 20:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 20:48
Jogador Neymar Crédito: Reprodução/Instagram
Ter um retrato seu feito por Ellen von Unwerth, sambar com Sabrina Sato no carnaval 2019 do Rio e ter uma noite de pôquer com Neymar Jr. e seus "parças" são três das experiências que serão leiloadas no baile de gala da Amfar, que acontece nesta sexta, 13, em São Paulo.
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Ainda no leilão, serão ofertados um pacote de ingressos para três partidas da Copa do Mundo da Rússia, incluindo a final, além de obras de arte de Ernesto Neto, Marcos Marin e Assume Vivid Astro Focus, e um par de brincos do designer Ara Vartanian, em ouro 18 quilates, com diamantes negros e brancos.
Com fundos revertidos para organizações de prevenção, educação e pesquisa da aids, a edição 2018 é a oitava do evento no País, um dos tapetes vermelhos mais badalados do ano, reunindo uma mistura de fashionistas, artistas e empresários na mansão do empresário Dinho Diniz, nos Jardins.

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