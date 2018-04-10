Amfar Gala SP vai leiloar pôquer com Neymar e carnaval com Sabrina

Jogador Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

Ter um retrato seu feito por Ellen von Unwerth, sambar com Sabrina Sato no carnaval 2019 do Rio e ter uma noite de pôquer com Neymar Jr. e seus "parças" são três das experiências que serão leiloadas no baile de gala da Amfar, que acontece nesta sexta, 13, em São Paulo.

Ainda no leilão, serão ofertados um pacote de ingressos para três partidas da Copa do Mundo da Rússia, incluindo a final, além de obras de arte de Ernesto Neto, Marcos Marin e Assume Vivid Astro Focus, e um par de brincos do designer Ara Vartanian, em ouro 18 quilates, com diamantes negros e brancos.