Amanda Françozo diz que qualquer um pode levar troféu do "Revelações Brasil"

Acontece nesta quarta-feira (23), a partir das 20h, a final do reality musical "Revelações Brasil", na TV Aparecida. A decisão, comandada pela apresentadora Amanda Françozo, 41, dará o título a um dos quatro finalistas: Viviane Leitão, de Campinas (SP); Teka Balluthy, do Rio de Janeiro (RJ); Lukas Hipólito, de Paranaíba (MS); e Lucca Rodrigues, de Sericita (MG).

De acordo com Amanda, a temporada foi melhor do que ela imaginava. "Fiquei superfeliz com essa temporada. Tínhamos receio no início por causa da pandemia. Mas fizemos tudo com segurança. Tivemos grandes apresentações de MPB, samba, cada competidor mostrando suas tradições e raízes", afirma.

Lukas Hipólito, Viviane Leitão, Teka Balluthy e Lucca Rodrigues: finalistas do reality musical "Revelações Brasil" Crédito: Juan Ribeiro/Divulgação

Na final, os candidatos se apresentarão com uma canção de seu segmento e outra que sairá completamente de sua zona de conforto. Eles terão de levar ao palco uma versão de outro ritmo ao qual não estejam habituados.

Segundo Amanda, todos vão receber homenagens e será mostrada sua história de vida. Mas não há favoritos. "Estou na melhor das expectativas. Os quatro têm possibilidades de vencer. Os dois meninos cantam músicas mais voltadas ao sertanejo, e as meninas têm um vozeirão. Mas tem um deles que está bem pronto", revela sem dar pistas de quem seria.

Foram quase três meses na busca pela melhor voz do Brasil. Nesta terceira temporada, que estreou em 7 de abril, o reality show musical abriu espaço para todos os gêneros e ganhou o nome de "Revelações Brasil". Antes era só sertanejo.

PLATEIA VIRTUAL

As apresentações da grande final vão acontecer ao vivo e com plateia virtual com telespectadores e familiares dos candidatos. Os cantores serão julgados pelo maestro Rodrigo Costa e pelas cantoras Adryana Ribeiro, Thaeme e Gilmelândia.

Os jurados também farão apresentações especiais acompanhados de backing vocals e da banda da TV Aparecida, que esteve em todos os episódios da temporada.

O grande vencedor levará para casa uma bateria e um violão, um clipe a ser produzido pela TV Aparecida, um EP de quatro faixas com auxílio do maestro Rodrigo Costa, uma moto e o troféu da temporada.

OS COMPETIDORES

A campineira Viviane Leitão sempre foi fã de música. Sua mãe descobriu seu dom aos três anos de idade. Uma das experiências mais marcantes dela foi cantar "Ave Maria de Schubert", em um festival de música católica, numa paróquia de sua cidade. O maior sonho da cantora é se realizar como artista.

A carioca Teka diz ter se aproximado de Deus por meio da música. É formada em artes cênicas, estudou cinema, cantou em bares, foi backing vocal da cantora Anitta e também garçonete/cantora em restaurante. O canto a tirou de uma crise de depressão.

A vida de Lukas Hipólito é de muita batalha, pois sempre foi criado na fazenda. Ele aprendeu a cantar ouvindo músicas no rádio de pilha durante as tarefas no curral. Mas foi aos sete anos que sua história com a música começou. Sua família se reunia para churrascos e em um belo dia ele pediu para cantar e não parou mais.