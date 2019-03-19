Alok responde Roberta Miranda: 'preconceito com o trabalho de DJ'

18/03/2019 - DJ Alok e Roberta Miranda Crédito: Instagram / @alok | Instagram / @robertamiranda

O DJ Alok publicou nesta segunda-feira, 18, uma resposta ao comentário feito por Roberta Miranda sobre o trabalho dos Djs.

No último domingo, 17, durante o Domingão do Faustão, Roberta Miranda postou um trecho da apresentação do Dj Alok com a seguinte pergunta: "Alguém poderia me responder qual o trabalho do DJ?".

Diante da resposta "fazer música", dada por um seguidor, ela rebateu: "A música já está feita amigo! [risos]".

O próprio Alok usou os stories de seu Instagram para falar sobre o caso: "Eu vi um post da Roberta Miranda dizendo que o trabalho de DJ se resume apenas a apertar um botão"

"Acho importante levantar esse ponto, porque ainda existe muito preconceito em relação ao trabalho do DJ. Meus pais são DJs há mais de 20 anos. Eu sei o quanto já fui motivo de piada nas escolas quando dizia que meus pais eram DJs, porque ninguém entendia.

Alok, porém, evitou fazer críticas à cantora, com quem afirmou que gostaria até mesmo de dividir o palco em uma futura ocasião: "Não culpo ela, porque talvez não faça parte da realidade dela. [...] Acredito que ela não tenha feito isso com intuito de me ofender, até porque ela aparenta ser uma pessoa muito bem-humorada."