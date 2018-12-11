Alok passa mal em show e diz suspeitar de zika após viagem a Moçambique

O DJ Alok, 27, passou mal durante apresentação no Festival de Verão de Salvador neste domingo (9). Em entrevista à imprensa, ele disse que desconfia ter contraído o vírus da zika durante uma recente viagem a Moçambique.
"Tive de sair correndo. Então acredito que seja zika vírus porque são os mesmos sintomas que tive da outra vez", disse ele, que já contraiu o vírus em outra passagem pelo continente africano no ano passado.
Segundo sua assessoria de imprensa, o artista teve febre e descansa em um hotel no Rio de Janeiro, mas ainda não buscou ajuda médica. Nenhum compromisso foi cancelado até o momento.
Alok esteve em Moçambique em uma ação da ONG Fraternidade Sem Fronteiras em prol de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e risco social. O artista doou R$ 400 mil arrecadados em um show para a construção de uma escola na cidade de Maputo.