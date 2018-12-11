Alok passa mal em show e diz suspeitar de zika após viagem a Moçambique

10/12/2018 - O DJ Alok durante viagem a Moçambique Crédito: Instagram/@alok

O DJ Alok, 27, passou mal durante apresentação no Festival de Verão de Salvador neste domingo (9). Em entrevista à imprensa, ele disse que desconfia ter contraído o vírus da zika durante uma recente viagem a Moçambique.

"Tive de sair correndo. Então acredito que seja zika vírus porque são os mesmos sintomas que tive da outra vez", disse ele, que já contraiu o vírus em outra passagem pelo continente africano no ano passado.

Segundo sua assessoria de imprensa, o artista teve febre e descansa em um hotel no Rio de Janeiro, mas ainda não buscou ajuda médica. Nenhum compromisso foi cancelado até o momento.