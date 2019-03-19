Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TELEVISÃO

Alexandre Pato faz surpresa para Rebeca Abravanel durante gravação

Jogador de futebol levou flores para a namorada; o casal assumiu o relacionamento no fim do ano passado

Publicado em 

19 mar 2019 às 17:38

Publicado em 19 de Março de 2019 às 17:38

12/12/2018 - Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos, e o jogador Alexandre Pato Crédito: Reprodução/SBT/Instagram/@pato
Alexandre Pato apareceu de surpresa na gravação do Roda a Roda nesta segunda-feira, 18, enquanto sua namorada Rebeca Abravanel apresentava o programa, televisionado no SBT. A edição vai ao ar nesta terça-feira, 13, às 20h25.
Os dois assumiram o relacionamento no fim do ano passado e já chegaram a viajar juntos para a China, onde o atleta jogava até pouco tempo - antes de rescindir seu contrato com o time chinês Tianjian Quanjian.
A assessoria de imprensa do SBT informou que Pato apareceu na gravação do programa com um buquê de flores e, em contrapartida, recebeu um abraço de Rebeca, uma das filhas de Silvio Santos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Imagem de destaque
Operação contra esquema bilionário com alvos no ES prende Poze do Rodo e MC Ryan
Imagem BBC Brasil
Como uma nova onda de imunoterapia está eliminando cânceres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados