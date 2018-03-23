Alemão do Forro lança DVD em show neste sábado

Alemão do Forro lança DVD autoral com faixas inéditas Crédito: WA Produções/Divulgação

O forró, aqui pelos nossos cantos, sempre esteve com tudo. Agora, inclusive, o aconchegante ritmo dá até nome a um artista: Alemão do Forró. Ele, inclusive, faz hoje, no Matrix Music Hall, em Cariacica, show de lançamento do DVD Só Diretoria, trabalho que traz 16 faixas em sua maioria autorais  13 delas inéditas. Além de participações especiais nas canções, o cantor já segue com turnê em várias regiões do Estado, onde se apresenta com o novo trabalho. A festa rola a partir das 22h.

Gazeta Online.

Já estive em Cachoeiro, Alegre e vou percorrer para lançar esse novo trabalho para o capixaba. O pessoal tem gostado bastante e eu apostei em algumas músicas com uma pegada mais diferente. O público está curtindo, garante o músico em entrevista ao

Só Diretoria, segundo Alemão, já tem músicas fazendo a cabeça dos amantes do forró. Só Diretoria, Saudade da Minha Ex, Sai Dessa Coração e Fica Amor são as que estão encabeçando a lista das mais pedidas, pontua o músico. Em Lingerie Vermelha tem uma apresentação com meninas que entram com plumas, roupas mais ousadas, com todo aquele glamour de cabaré. Também está fazendo muito sucesso", completa.

O DVD está saindo do forno agora, mas a correria não para nunca. Alemão quer apresentar um novo trabalho ao público já no segundo semestre deste ano: um novo trabalho autoral. A galera cobra muito, principalmente as autorais, então tem que ter, justifica.

TRAJETÓRIA

Nascido em Linhares, Norte do Estado, Alemão começou a carreira em 2002, aos 15 anos, com uma banda formada no bairro onde morava, em Rio Bananal. O primeiro disco de estúdio veio rápido, apenas um ano depois.

No início, fazia shows apenas no interior, nas festas de comunidade. Depois, tive a experiência de morar em São Paulo e cantar em algumas bandas. Viajei pelo Brasil, e em 2010 voltei para o Estado e adotei meu apelido de infância para começar a carreira solo, conta.

Com o sucesso do forró em várias regiões do Brasil, o cantor, registrado Werner Niero, enxergou a oportunidade de trilhar o caminho que já queria seguir desde a adolescência. Acredito que muitos artistas migraram para o forró graças a esse momento. No meu caso, pesa o fato de ter músicas populares e uma identidade própria, que sigo desde o começo, completa.

Para Alemão, o forró é um dos ritmos mais democráticos da nossa música, o que faz com que ele tenha demanda para shows durante todo o ano. Além disso, o músico acredita na versatilidade da música, que permite parcerias bem sucedidas com outros estilos. Hoje é muito comum essa fusão, na maioria das vezes dá muito certo. Eu mesmo já fiz experiências com sertanejo e com funk e a galera adora, destaca.

SERVIÇO

Lançamento DVD Alemão do Forró

Onde: Matrix Shows (Rua Rio Branco, nº 02, Bairro Rio Branco, Cariacica)

Quando: Sábado, dia 24 de março