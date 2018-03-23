Alemão do Forro lança DVD em show neste sábado

O forró, aqui pelos nossos cantos, sempre esteve com tudo. Agora, inclusive, o aconchegante ritmo dá até nome a um artista: Alemão do Forró. Ele, inclusive, faz hoje, no Matrix Music Hall, em Cariacica, show de lançamento do DVD Só Diretoria, trabalho que traz 16 faixas em sua maioria autorais 13 delas inéditas. Além de participações especiais nas canções, o cantor já segue com turnê em várias regiões do Estado, onde se apresenta com o novo trabalho. A festa rola a partir das 22h.
Já estive em Cachoeiro, Alegre e vou percorrer para lançar esse novo trabalho para o capixaba. O pessoal tem gostado bastante e eu apostei em algumas músicas com uma pegada mais diferente. O público está curtindo, garante o músico em entrevista ao Gazeta Online.
Só Diretoria, segundo Alemão, já tem músicas fazendo a cabeça dos amantes do forró. Só Diretoria, Saudade da Minha Ex, Sai Dessa Coração e Fica Amor são as que estão encabeçando a lista das mais pedidas, pontua o músico. Em Lingerie Vermelha tem uma apresentação com meninas que entram com plumas, roupas mais ousadas, com todo aquele glamour de cabaré. Também está fazendo muito sucesso", completa.
O DVD está saindo do forno agora, mas a correria não para nunca. Alemão quer apresentar um novo trabalho ao público já no segundo semestre deste ano: um novo trabalho autoral. A galera cobra muito, principalmente as autorais, então tem que ter, justifica.
TRAJETÓRIA
Nascido em Linhares, Norte do Estado, Alemão começou a carreira em 2002, aos 15 anos, com uma banda formada no bairro onde morava, em Rio Bananal. O primeiro disco de estúdio veio rápido, apenas um ano depois.
No início, fazia shows apenas no interior, nas festas de comunidade. Depois, tive a experiência de morar em São Paulo e cantar em algumas bandas. Viajei pelo Brasil, e em 2010 voltei para o Estado e adotei meu apelido de infância para começar a carreira solo, conta.
Com o sucesso do forró em várias regiões do Brasil, o cantor, registrado Werner Niero, enxergou a oportunidade de trilhar o caminho que já queria seguir desde a adolescência. Acredito que muitos artistas migraram para o forró graças a esse momento. No meu caso, pesa o fato de ter músicas populares e uma identidade própria, que sigo desde o começo, completa.
Para Alemão, o forró é um dos ritmos mais democráticos da nossa música, o que faz com que ele tenha demanda para shows durante todo o ano. Além disso, o músico acredita na versatilidade da música, que permite parcerias bem sucedidas com outros estilos. Hoje é muito comum essa fusão, na maioria das vezes dá muito certo. Eu mesmo já fiz experiências com sertanejo e com funk e a galera adora, destaca.
SERVIÇO
Lançamento DVD Alemão do Forró
Onde: Matrix Shows (Rua Rio Branco, nº 02, Bairro Rio Branco, Cariacica)
Quando: Sábado, dia 24 de março
Quanto: R$ 40 (pista) e R$ 70 (camarote)