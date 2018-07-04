Alcione é internada em São Paulo e passa por cirurgia no coração

Alcione Crédito: Reprodução/Instagram @alcionemarrom

A cantora Alcione foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta terça-feira, 3, e passou por dois procedimentos cirúrgicos no coração: um cateterismo e uma angioplastia. Segundo o boletim médico compartilhado na conta no Instagram da cantora, ela tem um quadro de angina instável, termo utilizado para definir a dor ou desconforto no peito de uma pessoa.

"A cantora Alcione Nazareth deu entrada no Hospital Sírio-Libanês hoje (ontem, terça-feira), dia 03, com quadro de angina instável. Ela foi submetida a um cateterismo, seguido de angioplastia. A intervenção transcorreu com sucesso e sem intercorrências", diz o boletim.