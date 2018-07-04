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Boletim médico

Alcione é internada em São Paulo e passa por cirurgia no coração

Ela tem um quadro de angina instável, termo utilizado para definir a dor ou desconforto no peito de uma pessoa

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 11:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 11:41
Alcione Crédito: Reprodução/Instagram @alcionemarrom
A cantora Alcione foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta terça-feira, 3, e passou por dois procedimentos cirúrgicos no coração: um cateterismo e uma angioplastia. Segundo o boletim médico compartilhado na conta no Instagram da cantora, ela tem um quadro de angina instável, termo utilizado para definir a dor ou desconforto no peito de uma pessoa.
"A cantora Alcione Nazareth deu entrada no Hospital Sírio-Libanês hoje (ontem, terça-feira), dia 03, com quadro de angina instável. Ela foi submetida a um cateterismo, seguido de angioplastia. A intervenção transcorreu com sucesso e sem intercorrências", diz o boletim.
"A paciente encontra-se estável e deverá permanecer internada durante a semana. Ela está sendo acompanhada pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho", continua o informe. Em 2016 a cantora já havia realizado procedimento parecido após passar mal durante um show realizado em São Paulo.

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